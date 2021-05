Segélyből támogatják a terroristákat Németországban

2021. május 8. 12:18

Terrorfinanszírozás gyanúja miatt betiltottak és felszámoltak egy iszlamista egyesületet Németországban. A hivatalosan muszlim segélyszervezetként működő bázis felszámolására országos razziát hajtottak végre. Egyszerre tíz tartományban hajtottak végre házkutatásokat. Horst Seehofer belügyminiszter az üggyel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy a terror elleni küzdelem sikeréhez ki kell szárítani a terrorpénz forrásait.

Noll Katalin, az M1 berlini tudósítója elmondta: Nem egyedi esetről van szó, több olyan mecsetről is tudni, melyekben terrorfinanszírozás gyanújával nyomoztak. A most feloszlatott segélyszervezet is a radikális iszlamista körökhöz juttatta el a hozzájuk adományként befutó pénzeket.

Olyan esetre is volt példa, mikor gyerekeket vittek el Németországból a Közel-Keletre, hogy ott harcoljanak és kiképzést kapjanak, majd visszatérve ezeket a tanokat terjesszék. Berlinben teret nyert a szalafizmus, az iszlám egy szélsőséges változata, ez az irányzat növekszik a legdinamikusabban. Száz mecsetből körülbelül tízet már ők birtokolnak.

Georg Spöttle biztonságpolitikai rámutatott: Az efféle mecsetekben Amerika, Izrael és a nyugati demokráciák ellen uszítanak és igyekeznek a fiatalokat rávenni, hogy szó szerint megtanulják a Koránt, ne barátkozzanak keresztényekkel és nem egy esetben ki is küldték őket a Közel-Keletre, ahol bombák készítésére tanítják őket.

Az ilyen szervezetek óriási pénzek fölött rendelkeznek, amelyeket Szíriában és egyéb közel-keleti országokban működő terrorszervezeteket támogatnak. A gyerekek is célpontok, a módszereik nagyon hasonlítanak a pedofilokéhoz. Megfigyelik a gyerekeket, összebarátkoznak vele és becsábítják a mecsetekbe, ahol radikalizálják őket.

Hazugság az, hogy a migránsokra azért van szükség, mert munkaerőhiány van. A koronavírus-járvány miatt rengetegen veszítették el munkájukat, így inkább munkahelyekre, mintsem bevándorlókra van szükség.

A terrortámadások 19 százaléka azokhoz köthető, akik 2015 óta átjöttek az Európai Unióba – hangsúlyozta Spöttle.

hirado.hu - M1