Spanyolországban fiatalok tömege ünnepelte éjjel a szükségállapot végét

2021. május 9. 17:58

Puerta del Sol de Madrid /Luis de Vega

Spanyolország több nagyvárosában fiatalok tömege ünnepelte az utcákon vasárnap hajnalig tartó bulizással az éjszakai kijárási tilalommal és utazási korlátozásokkal járó, féléve tartó szükségállapot megszűnését.

A spanyol főváros emblematikus terén, a Puerta del Solon, mint szilveszterkor, most is rengetegen várták, hogy a toronyóra elüsse az éjfélt. "Szabadság, szabadság" - skandálta a tömeg. Az emberek egymás nyakába borultak, énekeltek, táncoltak, vonatoztak, és voltak, akik belegázoltak a köztéri szökőkútba is.

A város több részén is hasonló spontán utcabálok alakultak ki, sokan megfeledkeztek a maszkviselés és a távolságtartás továbbra is érvényben lévő előírásairól.

Az önfeledt mulatozás a koronavírus-járvány előtti időszakot idézte, amelyet azonban a város polgármestere, José Luis Martínez-Almeida elítélt vasárnapi nyilatkozatában.

A politikus emlékeztetett arra, hogy a köztéri alkoholfogyasztás továbbra is tilos Madridban, és úgy fogalmazott, hogy a szabadság nem a szabályok megszegését jelenti. A városi rendőrségnek, amelyet 200 fővel megerősítettek, 450 helyszínen kellett beavatkoznia - tette hozzá.

Hasonló eufóriával ünnepeltek Barcelonában a zömében fiatalokból álló tömegek a város közterein és a tengerparton. A rendőröknek 31 helyszínen kellett szétoszlatniuk az összezsúfolódott tömeget - mondta el Albert Batlle alpolgármester a Rac1 rádiónak adott interjúban. A városvezető aggasztónak és felelőtlennek nevezte az emberek viselkedését hangsúlyozva, hogy pont ez a korosztály nem kapott még védőoltást.

Barcelona /Juan Barbosa

A szükségállapot megszűnésével ismét szabadon lehet utazni a tartományok között. A ország különböző részein élő családtagok látogathatják meg újból egymást, amit utoljára a karácsonyi ünnepek idején tettek lehetővé a járványügyi szabályok. Vasárnap még sem a spanyol főváros környéki utakon, sem a busz- és vasútállomásokon nem tapasztaltak emiatt megnövekedett forgalmat.

A 17 tartomány és két autonóm város közül négy tartja fenn továbbra is az éjszakai kijárási tilalmat: Valencia, a Baleár-szigetek, Navarra és a Kanári-szigetek. Előbbi kettő esetében bíróság jóváhagyta a döntést, utóbbi kettőnél még várnak erre a határozatra.

A járvány által jelenleg leginkább sújtott Baszkföld esetében a bírák nem hagyták jóvá sem az éjszakai kijárási tilalom, sem a tartomány területi lezárásának meghosszabbítását a szükségállapot megszűnése után. Az autonóm kormány a Legfelsőbb Bíróságnál fellebbezhet.

Az egyes tartományok járványügyi óvintézkedésként különböző létszám- és nyitvatartási korlátozásokat rendeltek el a vendéglátásban, a kiskereskedelemben, a kulturális és sport intézményeknél.

A dél-európai országban a járványügyi adatok már második hete a fertőzés terjedésének csökkenését mutatják. A legutóbbi, pénteken közzétett járványügyi adatok szerint százezer emberből átlagosan 198-an fertőzöttek az országban. A helyzet Baszkföldön a legkedvezőtlenebb 447 esettel, míg a legkedvezőbb Valenciában 40 fertőzöttel százezer emberre vetítve.

Sevilla /Paco Puentes

Murcia / Alfonso Durán

Leon / J. M. García EFE

MTI