Valamelyest erősödött a forint

2021. május 10. 09:54

A forint múlt szerdán tudott a 200 napos mozgóátlag (359,2) alatt zárni az euróval szemben, így csütörtökön és pénteken tovább erősödött, de péntek este már 357 körüli szintekről hirtelen visszafordulás jeleit láttuk: a jegyzések 359 közelébe ugrottak, aztán 358,5 körül zárta a hetet az árfolyam. Ma reggel csak kis forinterősödés látszik 358 körülig.

Amint péntek esti elemzésünkben rámutattunk: 356-nál egy nagyon fontos újabb technikai szint, a 3 éves emelkedő trendvonal húzódik és attól függ a forint hosszabb távú sorsa, hogy ezzel a szinttel mit tud kezdeni.

Nem véletlen, hogy péntek este a forint már a gyengülés jeleit mutatta, mert közben a dollárral szemben is egy kulcsfontosságú szinthez érkezett 294 közelében, ahonnan az amerikai (és egyéb) szereplők új forint shortokat nyithattak és ez visszahat a forint euróval szembeni teljesítményére is. Amint látjuk: egyelőre elakadt a forint erősödése a 294-es zónában, (és a dollár esése is megállt az euróval szemben a pénteki gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatra 1,2150-nél). Amennyiben a dollár kicsit visszaerősödik a világpiacokon, úgy a dollár/forint emelkedése a forint euróval szembeni gyengülésével is járhat és akkor előfordulhat, hogy amint pénteken megírtuk: még a 356-os szint előtt visszafordul északi irányba az EUR/HUF.

