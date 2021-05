Böjte Csaba tart lelkigyakorlatot szombaton Szentkúton

2021. május 10. 13:36

Böjte Csaba ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója a reményről tart lelkigyakorlatot a nemzeti kegyhelyen, Mátraverebély-Szentkúton szombaton.

Kerekes-Dancsok Regina, a kegyhely sajtófőnöke hétfőn arról is tájékoztatta az MTI-t, hogy az elmélkedéseket a szabadban tartják, azokat bárki megtekintheti délelőtt fél 10-kor, 11 és 15 órakor. A Nógrád megyei búcsújáróhelyen a vasárnapi, 11 órakor kezdődő szentmisét is Böjte Csaba mutatja be.

MTI