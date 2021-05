Pénteken új tárlatokkal nyit a Pesti Vigadó

2021. május 10. 16:54

Május 14-én megnyit az MMA székháza, a Pesti Vigadó, így a többi kiállítással együtt megtekinthető lesz Árendás József grafikusművész és Bakos István tervezőgrafikus közös jubileumi kiállítása.

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) székházában Hager Ritta Belső csend című tárlata mellett a nyolcvanesztendős Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész LXXX, a hetvenöt éves Baráth Ferenc grafikusművész Képrelációk, valamint a nyolcvanéves Bakos István tervező grafikus és a hetvenöt éves Árendás József grafikusművész közös, A+B címet viselő kiállítása is pénteken lesz először megtekinthető. Utóbbi jubileumi tárlat a két művész gazdag életművéből válogat.

Az MMA Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozata által szervezett kiállítás egyik felében Bakos István meghatározó divatfotóival, valamint filmplakátjaival találkozhatunk, a másik felében pedig Árendás Józsefnek az utóbbi tíz év politikai, kulturális plakátjaiból közzétett munkáit tekinthet meg a látogató különleges installáció segítségével június végéig.

Meghosszabbították a Harag György-életműtárlatot is, amely az MMA által szervezett Harag György-emlékév részeként tavaly november elején nyitott meg, majd be kellett zárnia. Most június 13-ig újra látható lesz az archív felvételekből, képekből, magánfotókból, baráti levelezésekből összeálló kiállítási anyag, amely a legendás erdélyi rendező pályafutását tekinti át. A tárlattal összefüggésben Harag György munkásságát és előadásait az MMA Kiadó két, gazdag kötetéből is megismerhetjük.

Az Egy európai Kolozsváron című gyűjtemény interjúkon, naplórészleteken, vallomásokon és visszaemlékezéseken keresztül mutatja be a korszakalkotó rendezőt, míg az Át akarta ölelni az egész világot elnevezésű album rendkívüli dokumentum- és képanyagával segíti Harag György színházának felfedezését és megértését.

MH