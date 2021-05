Koronavírus - WHO: aggasztó a vírus indiai változata

2021. május 10. 22:38

Aggasztónak nevezte a koronavírus Indiában felfedezett, B.1.617 elnevezésű változatát az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

Az ENSZ egészségügyi szervezetének hétfői genfi sajtótájékoztatóján Maria Van Kerkhove, a WHO járványügyi vezetője közölte, hogy a rendelkezésre álló információk szerint az indiai változat fertőzőbb, mint a korábban ismert variánsok. A kutatások első eredményei szerint az emberi immunrendszer kevésbé képes reagálni erre a variánsra - mondta.

A WHO korábban a SARS-CoV-2 nevű vírus brit, dél-afrikai és brazil változatát minősítette aggasztónak.

Van Kerkhove közölte, hogy a részleteket kedden teszi közzé a WHO a szokásos heti járványügyi jelentésében. Hozzátette, hogy még sok kutatást kell elvégezni a mutánssal kapcsolatban, egyebek között fokozott szekvenálás révén, annak érdekében, hogy megtudják, milyen gyorsan terjed és mennyire 1954fertőzőképes ez a vírusfajta, illetve milyen mértékben csökkenti a védőoltások hatékonyságát.

"Egyelőre nincsenek ismereteink olyan tényezőkről, amelyek arra utalhatnak, hogy a gyógyszereink és a védőoltásaink ne lennének hatékonyak. És ez lényeg" - mondta Van Kerkhove, aki hangsúlyozta, hogy továbbra is be kell tartani az egészségügyi előírásokat, a társadalmi távolságtartást, a maszk viselését, az érintkezések csökkentését.

"A jövőben is találkozni fogunk aggasztó variánsokkal, és mindent meg kell tennünk, hogy megakadályozzuk a terjedésüket, korlátozzuk a fertőzéseket és csökkentsük a betegség súlyosságát" - tette hozzá.

Az új változat az egyik - de korántsem egyetlen - ok, amely megmagyarázza a járvány felgyorsulását Indiában, ahol a koronavírus halálos áldozatainak száma megközelíti a negyedmilliót.

Sok - egyebek mellett a krematóriumok statisztikájára hivatkozó - szakértő szerint a hivatalos adatok jóval alacsonyabbak a ténylegeseknél.

A statisztikákban nem szereplő áldozatok elsősorban a nagyvárosokon kívül, a falvakban hunytak el, ahol kevés a kórház és nem készítenek naprakész listákat.

Szumija Szvamináthán, a WHO tudományos főtanácsadója közölte, hogy Indiában kutatások folynak az új variáns fertőzőképességének, az általa okozott betegség súlyosságának és az oltott emberek szervezetében keletkezett antitestek reagálóképességének felmérésére.

"Egyelőre azt tudjuk, hogy a védőoltások működnek, a diagnosztizálás működik, a normális vírus ellen alkalmazott kezelések működnek, így semmit nem kell változtatni" - tette hozzá Szvamináthán.

A WHO adatai szerint az új fertőzöttek száma több térségben, így Európában és az amerikai kontinensen is csökkenőben van, Dél- és Délkelet-Ázsiában viszont továbbra is meredeken felfelé ível a járványgörbe. A világban a múlt héten több mint 5,4 millió koronavírus-fertőzöttet és közel 90 ezer, a vírus okozta Covid-19-betegséggel kapcsolatos halálesetet jelentettek.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója közölte, hogy a világszervezet alapítványa az "Együtt Indiáért" akció keretében adományokat gyűjt oxigén, gyógyszerek és az egészségügyi dolgozók számára védőfelszerelések vásárlásához.

Egy újságírói kérdésre válaszolva, amely azt firtatta, hogy indul-e egy újabb főigazgatói mandátumért, az etióp születésű Gebrejeszusz kijelentette, hogy jelenleg a világjárvány elleni harcra összpontosít.

MTI