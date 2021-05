Szita: a baloldali vezetésű városok több pénzt kaptak, mint a kormánypártiak

2021. május 11. 10:54

A baloldali vezetésű városok több pénzt kaptak a kormánytól kompenzációként, mint a kormánypártiak - erről beszélt Kaposvár fideszes polgármestere kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Szita Károly, aki a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke is, kifejtette: az iparűzési adó mértékének csökkentése a önkormányzatok számára ugyan kiesés, de 150 milliárd forint maradt a vállalkozásoknál, és ez tartotta meg a gazdaságot, hogy ne szűnjenek meg a munkahelyek.



Felidézte: a kormány azt a vállalást tette, hogy egyenként leül tárgyalni az önkormányzatokkal, miután azok elkészítették a 2021-es költségvetésüket és "ahol nagyon szorít a cipő", ott segítséget nyújt. Emlékeztetett arra is, hogy a 25 ezer fő alatti településeket 100 százalékban kompenzálta a kormány, a 25 ezres lélekszám feletti településeket pedig rászorultsági alapon.



Szita Károly jelezte, hogy a baloldali vezetésű városok több pénzt kaptak, de szakmai alapon született a döntés, "és ez rendjén van". Példaként említette, hogy nem kapott kompenzációt Veszprém vagy Székesfehérvár, ugyanakkor az ellenzéki vezetésű Hódmezővásárhely 600 milliót, Pécs pedig több mint kétmilliárd forintot kap, tehát - mutatott rá - "a baloldal riogatása alaptalan volt".



Hozzátette: Budapest azért nem kapott kompenzációt, mert a legerősebb, leggazdagabb településként 120 milliárdos betétállománnyal rendelkezik, és nincsenek működési gondjai.



A fideszes politikus kitért arra is, hogy a Gyurcsány-kormány idején ha baj volt, mindig az emberektől vettek el, vagy átadták a központi feladatokat az önkormányzatoknak.



Szita Károly álláspontja szerint a koronavírus-járvány kezelése egyértelműen igazolta 2010-ben kezdett a gazdaságpolitikát, amely szerint "hogyha baj van, adni kell".

Ezért vállalta át a kormány az önkormányzatok adósságait annak idején - fűzte hozzá.



Hangsúlyozta: a pandémia alatt adót csökkentett a kormány, a vendéglátósoknak támogatást adott. Ez a normális válságkezelés - értékelt.



MTI