Pályázat – hétvégi magyar iskolák, 2021-es Széchenyi-év

2021. május 11. 11:26

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara és a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság projektíró versenyt hirdet a diaszpórában működő hétvégi magyar iskolákban tanítók számára.

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága keddi, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a verseny célja, hogy a diaszpórában oktatók megmutathassák kreativitásukat és a diákokkal való együttműködésüket a célfeladat-oktatás során, az elkészült munkákkal tisztelegve a 230 éve született Széchenyi István életműve előtt.



A felhívásra bárki jelentkezhet, aki kreatívnak érzi magát és a diaszpórában működő hétvégi magyar iskolákban tanít. A hagyományos formában működő iskolák mellett online működő magyar iskolák is nevezhetnek.



A jelentkezők feladata Széchenyi életművének feldolgozása célfeladat-módszerrel. A célfeladat lehet egy lezárult, gyerekekkel már megvalósult program, de egy jövőben megvalósuló tervezet is. Kidolgozása történhet egyénileg vagy csoportosan is (maximum 5 fő részvételével).



A legjobb pályamunkákat beküldők a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság 100-150 ezer forint értékű nyereményében részesülnek könyv vagy könyvutalvány formájában, továbbá a legsikeresebb pályaműveket - a Gróf Széchenyi Család Alapítvány felajánlásának köszönhetően - publikálják a Stádium online folyóiratban is.





A részletes pályázati felhívás a www.kulhonimagyarok.hu oldalon a Pályázatok menüpontban olvasható.

MTI