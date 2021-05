Szerbia: két párt egyesül

2021. május 11. 11:31

Május végéig egyesül Aleksandar Vucic szerb államfő Szerb Haladó Pártja (SNS) és az Aleksandar Sapic olimpiai ezüst- és bronzérmes vízilabdázó által vezetett Szerb Patrióta Szövetség (SPAS) - közölték a pártok vezetői a belgrádi sajtó keddi beszámolói szerint.

A két párt vezetősége hétfőn délután tárgyalt az egyesülés feltételeiről, részleteket azonban nem közöltek.



Az egyesüléssel - voltaképpen a SPAS beolvadásával - tovább erősödik a 2012 óta kormányzó Szerb Haladó Párt, amely már a tavalyi parlamenti választásokon is 21-gyel több mandátumot szerzett a 250 fős törvényhozásban, mint amennyi a kétharmados többséghez szükséges. Az Aleksandar Sapic vezette listának akkor 11 hely jutott, s noha korábban elemzők azt gondolták, hogy ellenzékben marad, végül támogatta a kormányt, sőt az új család- és demográfiaügyi minisztert is ez a lista adta.



Aleksandar Sapic 2012 óta a szerb főváros Újbelgrád városrészének polgármestere, és elemzők szerint a két párt egyesülése után a jövő évi önkormányzati választásokon a SNS főpolgármester-jelöltje is lesz. Ezzel a fővárosban is megerősödhet a Szerb Haladó Párt, a korábbi évek tapasztalatai alapján ugyanis éppen Belgrádban a legalacsonyabb az államfő pártjának a támogatottsága.



A szerb főváros eddig jellemzően az ellenzéki pártok bázisa volt, ám a rendkívül népszerű Aleksandar Sapic megnyerésével a Szerb Haladó Párt könnyedén győzhet majd ott is, főleg, ha a tavalyi választásokat bojkottáló ellenzéki pártok továbbra sem tudnak megegyezni a közös indulásról vagy legalább egy közös jelöltről.



MTI