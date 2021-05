Lengyelország megvenné Marie Sklodowska-Curie Párizs melletti házát

2021. május 11. 12:13

Lengyelország megvenné Marie Sklodowska-Curie Nobel-díjas lengyel kémikus és fizikus Párizs melletti, jelenleg eladó házát és művelődési központot létesítene ott - erősítette meg kedden Piotr Müller lengyel kormányszóvivő.

A lengyel sajtó hétfőn számolt be arról, hogy a Saint-Rémy-les-Chevreuse községben található ház eladó. Mateusz Morawiecki kormányfő aznap este a Twitteren megírta: lépéseket tett a ház megvásárlására.



A kormányszóvivő kedden egy tévéinterjúban kifejtette: a miniszterelnök utasította a párizsi lengyel nagykövetséget, hogy kezdeményezze a ház megvásárlását.



A ház nemcsak Sklodowska-Curie tudományos munkája, hanem a lengyel nemzeti büszkeség szimbóluma is - jelentette ki Piotr Müller. Ha sikerül a vásárlás, a Nobel-díjas tudós munkáját, valamint újabb lengyel tudományos sikereket is bemutató művelődési központot létesítenék az épületben.



Több lengyel politikus hétfőn arról beszélt, hogy a központ új esélyt jelentene Lengyelország Franciaországhoz fűződő történelmi kapcsolatának felelevenítésére, miután a 19. és 20. századi franciaországi lengyel emigrációra emlékeztető épületek sorsa kedvezőtlenül alakult.



Curie-Sklodowska és családja 1904 és 1906 között tartózkodott rendszeresen Saint-Rémy-les-Chevreuse-ben. A házban korabeli faliszőnyegek és csempék maradtak fenn. A 120 négyzetméter területű, 900 négyzetméternyi kerttel rendelkező, felújításra szoruló házat 790 ezer euróért (28,3 millió forintért) kínálják eladásra.



A két különböző tudományágban is - 1903-ban fizika, 1911-ben kémia - a Nobel-díjjal kitüntetett Marie Sklodowska-Curie (1867-1934) 1891-ben költözött Varsóból Párizsba, ahol a Sorbonne-on tanult, majd dolgozott.

Férjével, Pierre Curie-vel az École de Physique et Chimie laboratóriumában mágnesességgel és radioaktivitással kapcsolatos kutatásokat végeztek, felfedezték a polóniumot, majd a rádiumot. Henri Antoine Becquerel francia fizikussal közösen fizikai Nobel-díjat kaptak a radioaktivitás felfedezéséért.



Férje halála (1906) után Sklodowska-Curie a Sorbonne első női professzora lett. Folytatta a kísérleteket: 1910-ben tíz tonna uránércből előállította a rádiumot. A rádium és a polónium felfedezéséért megkapta a kémiai Nobel-díjat is.



A radioaktivitás gyógyászati alkalmazásainak kidolgozására Párizsban megalapította a Rádium Intézetet, amely a magfizika és a magkémia elismert nemzetközi központja lett. Az általa felfedezett sugárzásoknak esett áldozatául, fehérvérűségben halt meg. Hamvait 1995. április 20-án a Pantheonban helyezték el.



Életéről több film is készült. Varsóban 1967 óta működik a munkásságát bemutató múzeum.

MTI