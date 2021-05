Fülöp Attila: a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása

2021. május 11. 12:55

Arányait tekintve több mint kétszer annyi megváltozott munkaképességű ember dolgozik ma Magyarországon, mint tíz évvel ezelőtt, sokan e foglalkoztatási forma segítségével találtak kiutat a segélyből - hangoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára kedden a Baranya megyei Berkesden.

Fülöp Attila a Kézmű, Erfo és Főkefe közhasznú nonprofit társaságokból álló cégcsoport új berkesdi üzemének átadásán elmondta: míg tíz évvel ezelőtt minden ötödik megváltozott munkaképességű ember talált csak munkát, addig mára az arányuk - a kormányzat, a foglalkoztatók és az önkormányzatok összefogásának köszönhetően - 44 százalékra nőtt.



Beszámolt arról: Magyarországon jelenleg mintegy 4,5 millió ember dolgozik, közülük 155 ezren megváltozott munkaképességűek. A foglalkoztatottak többségét piaci alapon működő társaságoknál alkalmazzák - ismertette.



Az államtitkár kiemelte, a megváltozott munkaképességűeket szolgáló minden munkahely kétszeres - gazdasági és egyúttal szociális - értékkel bír, ezért a kormány azon dolgozik, hogy a foglalkoztatási formában alkalmazottak száma folyamatosan tovább emelkedjen.



A kabinet e cél érdekében több jogszabályt is hozott, így például eltörölték a kereseti korlátot, bevezették a rehabilitációs hozzájárulási kedvezményt, és a 32 ezer embernek munkát biztosító védett foglalkoztatóknak - mint amilyen a Kézmű-Erfo-Főkefe is - jelentős, ez évben mintegy 50 milliárd forintos támogatást biztosítanak - tette hozzá.



Hoppál Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője az üzem átadása előtt mondott köszöntőjében kiemelte: Magyarország mind a foglalkoztatottságban, mind az egy főre jutó nemzeti össztermék növekedésében komoly előrelépéseket tett az utóbbi tíz évben, ez pedig a megváltozott munkaképességűek munkájának is köszönhető.



Csizi Péter, a Kézmű-Erfo-Főkefe ügyvezető igazgatója ismertette: cégcsoportjuk több mint tízezer megváltozott munkaképességű embernek ad munkát az ország 137 pontján, a többi között olyan településeken, amelyeken a cégcsoporton kívül csak az önkormányzat a foglalkoztató.



Elmondta, piacra termelnek, 900 üzleti partnerük - köztük külföldi, világmárkákat gyártó cégek vagy magyar, nemzetközi hírű divatvállalatok - számára 9000-féle terméket állítanak elő, évente 24 milliós darabszámmal.



Közölte: céljuk, hogy a berkesdi - egyelőre csomagolást végző - üzemben a dolgozók száma a mostani 29-ről 65-re nőjön, s újabb munkafolyamatokba kapcsolódhassanak be.

MTI