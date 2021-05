Elfogta a rendőrség egy nemzetközi hekkerbanda tagjait

2021. május 11. 13:09

Elfogta a rendőrség egy nemzetközi hekkerbanda tagjait. A gyanúsítottak egy online fizetési rendszer felhasználóinak adatait megszerezve és felhasználva több száz csúcskategóriás okosórát és mobiltelefont rendeltek - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság korrupciós és gazdasági bűnözés elleni főosztályának vezetője keddi online sajtótájékoztatóján.

Farkas Péter elmondta: február elején kezdték meg az ügyben a nyomozást, amikor az egyik nagy elektronikai webáruházon keresztül két nap alatt 300 rendelést adtak le. A rendelés nagy része nem teljesült, mert a bankkártyák limitje vagy túl alacsonyra volt állítva, vagy nem volt rajtuk elég fedezet. Néhány esetben azonban sikerrel jártak az elkövetők, a terméket pedig futárszolgálattal kapták meg.



Az alezredes szerint nem mindennapi bűncselekményről van szó.

És az elkövetők sem azok.

Hetekbe telt, mire az első két tettest azonosították és ezután még több napig tartott, mire kiderítették, hogy hol laknak. Az első két gyanúsítottat április utolsó hetében fogták el, majd két társukat is megtalálták.



Az elkövetőkről azt mondta: valamennyien külföldiek, büntetlen előéletűek és Magyarországon tanulnak, jellemzően idegenforgalmat és informatikát.



Az ügyben hét helyszínen, köztük kollégiumi szobában is tartottak kutatást, amelynek során 2,5 millió forintnyi készpénzt találtak amerikai dollárban, egyiptomi fontban és magyar forintban.



A rendőrség honlapján közzétett közlemény szerint a több száz tranzakcióval akár 150 millió forintos kárt is okozhattak volna az elkövetők.



A gyanúsítottak a jogosulatlanul megszerzett adatokat felhasználva néhány óra alatt több mint 300 online tranzakciót indítottak nagy értékű okoseszközök megvásárlására. A megrendelt áruk közül csupán 11-et fizettek ki, de így is több mint 4 millió forintos kárt okoztak - írták.



Az ügyben egy 19 éves kínai, egy 26 éves pakisztáni, egy 21 éves jordániai és egy szintén 21 éves egyiptomi állampolgárságú bűnözőt hallgattak ki gyanúsítottként, különösen nagy kárt okozó, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás kísérlete miatt.



Farkas Péter a sajtótájékoztatón azt mondta: az ügyben ketten vannak letartóztatásban, ketten szabadlábon védekezhetnek.



MTI, Gondola