Labdarúgó NB I - Kisvárdán nem hosszabbítanak szerződést Supka Attilával

2021. május 11. 14:13

A Kisvárdánál, amely a labdarúgó NB I-ben az ötödik helyen végzett, nem hosszabbították meg Supka Attila vezetőedző idény végén lejáró szerződését.

A sikeredző – goal.com

A kisvárdaiak honlapján kedden megjelent hírrel kapcsolatban Révész Attila sportigazgató kiemelte: a klub történetének legjobb eredményével zárult bajnokság után tárgyalóasztalhoz ült a szakemberrel, tisztázták "az esetleges jövő évi igényeket és feltételeket", majd abban maradtak, "ha Supka Attilának van lehetősége tovább és feljebb lépnie, akkor azt most ki kell használnia".



"Klubunk helyzete stabilizálódott, viszont pénzügyi területen a lehetőségeink határán vagyunk, ennél többet nem tudunk a csapatra áldozni. Emiatt és a közép-, valamint hosszú távú terveink miatt is nagyobb létszámban szeretnénk a keretben látni fiatal futballistákat. Ezért úgy ítéltük meg, hogy a fiatal játékosok képzésében jártasabb stábot szeretnénk alkalmazni" - mondta a sportigazgató.



Révész Attila hozzátette: tisztában vannak vele, hogy ezzel a lépéssel felvállalják annak a kockázatát, hogy "az a fajta sikeresség és stabilitás", ami az elmúlt idényben jellemezte őket, "most csorbát szenved".



"Ugyanakkor biztos vagyok benne, a Supka Attila által hozott szemléletmód és átadott tudás a jövőben a klub hasznára válik. Bebizonyította, hogy nagy tapasztalattal rendelkező szakember, akinek remek érzéke van ahhoz, hogy a kész játékosokból miként lehet csapatot, nagyszerű közösséget összegyúrni. A következő bajnokságban azonban várhatóan nem csak ilyen labdarúgók alkotják majd a keretet, több, az egyéni fejlesztéssel foglalkozó szakemberre lesz szükségünk. Most a megfrissülést választottuk" - közölte.



Supka Attila 2020 júliusától irányította a Kisvárdát, melynek élén a Paks elleni 5-1-es hazai győzelemmel zárta az idényt.



MTI