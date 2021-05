Erősen felhős ég, zápor, zivatar a Nyugat-Dunántúlon, máshol derűs idő

2021. május 11. 16:59

Várható időjárás szerda estig: napnyugtáig derült, száraz időre számíthatunk, legfeljebb helyenként lehet némi fátyolfelhő az égen. Estétől a Nyugat-Dunántúlon megnövekszik, éjjel meg is vastagszik a felhőzet, arrafelé hajnaltájt már záporeső, néhol zivatar is előfordulhat. Másutt felhőtlen lesz az éjjel, csapadék nem lesz.



Szerdán a front felhőzete tovább vonul északkelet felé, általában erősen felhős lesz az ég, legfeljebb rövid napos időszakok fordulhatnak elő. Az északkeleti harmadban azonban délutánig túlnyomóan derült idő várható. A frontot többfelé zápor, zivatar kíséri, a délnyugati megyékben akár hevesebb zivatarok is kialakulhatnak.



Északkeleten csak késő délutántól valószínű csapadék. A többnyire mérsékelt vagy élénk déli, délkeleti szél kedden az Észak-Dunántúlon időnként megerősödik, Sopron környékén viharossá is fokozódhat. Szerdán az élénk délkeleti szelet több helyen kísérik erős lökések, majd délnyugatira fordul és estére mérséklődik a légmozgás.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 16 fok között alakul, a derült északkeleti tájakon lesz a hűvösebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán a felhősebb, csapadékosabb nyugati tájakon 16, 21, a naposabb északkeleti tájakon 26, 28 fok között várható.



MTI