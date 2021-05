Hazaárulással gyanúsították meg Medvedcsukot

2021. május 11. 18:48

Hazaárulással gyanúsította meg az ukrán főügyészség kedden a Vlagyimir Putyin orosz elnök "komájaként" emlegetett Viktor Medvedcsukot, az Ellenzéki Platform - Életért Moszkva-barát parlamenti párt egyik vezetőjét, valamint párttársát, Tarasz Kozakot, parlamenti képviselőket.

Medvedcsuk otthonában kedden a hatóságok házkutatást is tartottak.



A meggyanúsításról szóló dokumentumot kedden írta alá Irina Venegyiktova főügyész - számoltak be ukrán hírportálok a főügyész által a Facebookon közzétett tájékoztatásra hivatkozva.



A főügyész azt írta, hogy a hatóságok munkatársai által a vizsgálat során összegyűjtött anyagok mostanra elegendőek lettek arra, hogy a két parlamenti képviselőt tanúból gyanúsítottá minősítsék át.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál birtokába jutott dokumentumok szerint a főügyészség Medvedcsukot a hazaárulás mellett Ukrajna gazdasági érdekeinek "aláaknázásával" is gyanúsítja. Az ügyirat szerint a politikus 2012-ben engedélyt kapott egy vállalata számára a Krím félsziget partjainál, Feodoszijától 75 kilométerre a Fekete-tengerben lévő kőolaj- és földgázlelőhely továbbfejlesztésére. A lelőhely tartalékainak értékét mintegy 38,85 milliárd hrivnyára, azaz körülbelül 412 milliárd forintra becsülik.



Azután, hogy 2014-ben Oroszország önkényesen elcsatolta a Krím félszigetet Ukrajnától, Medvedcsuk 2015-ben tárgyalásokat folytatott az Ukrajna által agresszornak minősített Oroszország képviselőivel ennek a vállalkozásnak az újbóli bejegyzéséről és az ásványkincsek kitermeléséről, amelyet Ukrajna továbbra is saját nemzeti erőforrásának tekint.



Hazaárulással a hírportál információi alapján azért vádolják, mert a gyanú alapján titkos katonai információkat adott át ukrán katonai alakulatokról Oroszországnak. Kedden az SZBU és a főügyészség képviselői sajtótájékoztatón hangfelvételt mutattak be újságíróknak Medvedcsuknak egy orosz kormánytaggal folytatott megbeszéléséről, alátámasztandó a meggyanúsítás alapját. Utóbbinak a nevét nem hozták nyilvánosságra.



Medvedcsuk pártja közleményben reagált a meggyanúsításra és a házkutatásra. Ebben "nyílt és cinikus bosszúnak, megtorlásnak" minősítette a hatóságok akcióját az ellenzéki politikus ellen.



MTI