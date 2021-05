Az elküldött Supka Attila nem lát minőségi fiatalokat Kisvárdán

2021. május 11. 21:35

Furcsa a döntés, miszerint a története legjobb eredménye, az NB I-es ötödik hely után a Kisvárda labdarúgó-csapata nem hosszabbította meg Supka Attila vezetőedző szerződését. Az eddig 66 százalékban légiósokat foglalkoztató együttes a jövőben a fiatalok felé fordulna, és ehhez keres olyan edzőt, akinek testhezállóbb a feladat. Erről az indoklásról és a jövőjéről is kérdeztük Supka Attilát.

– A Kisvárda honlapján ma közzétett közlemény kitér az anyagi feltételekre, miszerint a klub elérte a határait, és nem tud többet áldozni a csapatra. A pénz miatt kellett mennie?

– Átbeszéltük a következő idényre vonatkozó lehetőségeit a klubnak, és ezután közös megegyezéssel döntöttünk úgy, hogy nem folytatjuk közösen – válaszolta kérdésünkre Supka Attila. – Nem az anyagi feltételek számítottak, hanem a személyi feltételek, amelyek alapján együtt jutottunk erre a döntésre. De ennél bővebben erről nem szeretnék beszélni.

– Azt is írja a közlemény, hogy „ha Supka Attilának van lehetősége tovább- és feljebb lépnie, akkor azt most ki kell használnia”. Volt már megkeresése? Tudja, hol folytatja?

– Egyelőre senkivel nem beszéltem a jövőmről, semmilyen ajánlatot nem kaptam. Hogy mikor lesz legközelebb munkám, az nem csak rajtam múlik. Ha megkeresnek és olyan a feladat, akkor már a nyártól szívesen dolgoznék, de csak akkor ha a háttér megfelelő a minőségi munkához, mert csak úgy van értelme elfogadni egy állást. Ha nem lesz ilyen ajánlat, akkor várok.

– Az ön esetében mit jelenthet a tovább, illetve feljebb lépés az ötödik helyezett Kisvárda vezetése után?



– Azt gondolom, hogy a Kisvárda az NB I-ben mégiscsak egy kis klub, amely szép jövő előtt állhat. De jelenleg vannak olyan csapatok is, amelyek komolyabb kihívásokkal kecsegtetnek.

Supka Attila: Amit vállaltam, azt teljesítettem



– Kívülről nézve meglehetősen furcsa ez a történet. A klub valaha volt legjobb helyezését érte el a csapattal, amely az érkezése előtt a kiesés ellen küzdött, mégis szakítás lett a vége.



– Engem arra a feladatra kértek fel tavaly nyáron, hogy tartsam benn a csapatot az NB I-ben, ne legyenek olyan gondok, mint a legutóbbi két idényben. Amit vállaltam, azt teljesítettem, hat héttel a bajnokság vége előtt eldőlt, hogy bennmaradunk, és egy pillanatra sem fenyegetett minket a kiesés veszélye. Emellett a kupában az elődöntőig jutottunk, és az lett volna a hab a tortán, ha döntőt vívhatunk, hiszen jól játszottunk az Újpest ellen, de a mi szemszögünkből egy balszerencsés góllal kiestünk. Összességében eredményes év volt, de van a klubnak egy filozófiája, amelyet a sportigazgató, Révész Attila képvisel. Ő szeretett volna új elképzelésekkel nekivágni a következő idénynek, én pedig ezt tiszteletben tartom.

– Úgy is tűnhetett, hogy erőteljes kontroll van ön fölött, hiszen a sportigazgató mellett Szentes Lázár is fontos szerepet tölt be a klub menedzsmentjében. Szabadon dolgozhatott?



– Csak Révész Attila volt felettem, sportigazgatóként vele kellett egyeztetnem. Ő intézi a csapat körüli dolgokat, de az összeállítás, az edzéstervezés, a meccsek, tehát a szakmai rész az én hatásköröm volt. Szentes Lázár az akadémia szakmai igazgatója a klubnál, így vele ilyen szintű kapcsolatom nem volt.

– Mekkora beleszólása volt a keret kialakításba? Gondolok itt arra, hogy arányaiban a Kisvárda rendelkezett a legtöbb légióssal az NB I-es idényben a BL-szereplő Ferencváros után (66, illetve 70 százalék).



– Ez elsősorban a sportigazgató feladata volt. Elmondtam, milyen posztra, milyen típusú játékosokra van szükségem, átbeszéltük, de a végső döntést az igazolásokról Révész Attila hozta meg. Ő jobban bízott a külföldiekben, ahogy az látható volt, amit edzőként elfogadtam.

– Most a jelek szerint szemléletváltás következik Kisvárdán, mert Révész Attila azt nyilatkozta, hogy több fiatalt akarnak foglalkoztatni, és olyan edzőt keresnek, akinek testhezállóbb ez a feladat. Önnek nem lett volna az?



– Úgy gondolom, hogy vannak tapasztalataim a fiatal játékosokkal is. Amikor a Honvédnál dolgoztam, a Bobál testvérek, Baráth Botond, Nagy Gergő és Vécsei Bálint mind nálam kerültek az NB I-be, ahogy korábban Debrecenben Dzsudzsák Balázs is. Valószínűleg más szisztémával, munkamódszerekkel szeretnének dolgozni, és csak magamat tudom ismételni, hogy ezt tiszteletben tartom.

– Ha a hosszú távú stratégia szerint a fiataloké a jövő Kisvárdán, miért nem adtak lehetőséget nekik már most, egy olyan idényben, amelyben ahogy ön is említette, nem voltak kiesési gondjaik?



– Szerintem per pillanat nincsenek olyan szintű fiatalok Kisvárdán, akiket meg lehetett volna futtatni az NB I-ben. Sokat beszélgettünk erről, talán a későbbiekben lesz olyan korosztály, amely több minőségi fiatalt tud adni az első csapatba, de jelenleg ez nincsen meg.

– És a következő idényben lesznek ilyen tehetségek?



– Azt Révész Attila tudná megmondani, hogy milyen fiatalokra gondol, itteniekre vagy hozottakra, mert mi mélységeiben ebben a témában nem merültünk el. Ez ugyanis már nem az én feladatom lesz.

Szalay Attila

