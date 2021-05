Tokiói olimpiarizikó

2021. május 11. 22:42

Elhalasztották Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökének Tokiói látogatását. Nem halaszthatatlan teendői, sokkal inkább a japán fővárosban a járványügyi helyzet romlásának hatására egyre jobban erősödő olimpia ellenes tüntetések terjedése miatt.

Az olimpiával kapcsolatos témákra szakosodott insidethegames.biz szakportálban megjelent – és az Origó által közzétett – írás szerint a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a járvány miatt a japánok több mint a fele, kétharmada nem szeretné, ha idén nyáron rendeznék meg a tavalyról elhalasztott olimpiát. A múlt héten elindított kérvényt már több mint 300 ezren írták alá Japánban annak érdekében, hogy ne idén kerüljön sor a játékokra.

„– Számomra a japánok életének és egészségének védelme a legfontosabb, előbb meg kell akadályoznunk a vírus terjedését – jelentette ki Szuga Josihide miniszterelnök, aki korábban többször is kijelentette, hogy a terjedése ellenére meg kell tartani az olimpiát idén. Igaz, akkor még kevésbé volt súlyos a vírushelyzet. Eddig több mint 600 ezer esetet regisztráltak, 10 és fél ezren meghaltak, és január óta a hét végén regisztrálták a legtöbb – 7 ezer – új esetet. Ráadásul, a 126 milliós országban csak a lakosság 2 százaléka kapott legalább egy védőoltást.

Az is a játékok ellenes hangulatot erősíti, hogy a lehetséges aranyérem-várományos Oszaka Naomi a római tenisztornán kijelentette, hogy egész életében arra várt, hogy részt vegyen hazájában az olimpián, de a rendezéssel járó kockázatokat alaposan meg kell vitatni. Honfitársa, Nisikori Key pedig úgy véli, hogy nagyon sok sportolót szállásolnak el egy helyen az olimpiai faluban, ami szintén komoly kockázatot hordoz.

„- Tízezer sportoló lesz a faluban, úgyhogy a szervezőknek nem lesz könnyű dolguk. Ki lehet alakítani egy jó buborékot, és akkor működhet a dolog. De mi történik, ha lesz száz pozitív eset? Vagy akár több ezer?„ – mondta Nisikori.

John Coates, a NOB koordinációs testületének elnöke szerint az olimpiaellenes közhangulat aggodalomra ad okot.

Az Origó arról is beszámolt, hogy miközben a hét végén az Olimpiai stadionban – zárt kapuk mögött – labdarúgótornát rendeztek, kinn, az utcán az emberek az olimpia ellen tüntettek. „Az olimpia megöli a szegényeket.” Ilyen és ehhez hasonló transzparenseket vittek az emberek. A NOB egyébként tavaly kimondta, nincs lehetőség az olimpia újabb elhalasztására, csak a törlés jöhet szóba.

Nagyon sokba kerülne Japánnak a játékok törlése

A tokiói rendezés már eddig is sokba került, az egyéves halasztás és a járvány 900 milliárd dollárral emelte a költségeket, amely így már 15-16 milliárd dollárra nőtt. Igaz, más becslések szerint ennél 10 milliárddal több pénzt emésztett fel a rendezés, amire a pályázat elején 7,3 milliárdot szántak. A játékok törlése esetén a ráfordítások nagy része hiábavaló lenne, és persze ott van a nagy bevételkiesés, amelyet – például – a közvetítési jogok elvesztése jelentene. Ez a tervezett bevétel több mint 70 százaléka, kb. 2-3 milliárd dollár. Ehhez jönnek a szponzoroktól érkező pénzek, amelyek további 20 százalékot jelentenek, és persze a kieső reklámbevételek is hiányoznának. S persze a törlés miatt elfordulna a világ figyelme Tokióról, amely így elesne a rendezés által generált idegenforgalmi érdeklődés megnövekedésétől. Szóval Japánnak gazdaságilag is tragikus lenne a törlés.

