Legalább húsz medve él Székelyudvarhely közelében

2021. május 11. 23:59

Fényes nappal is látni medvéket Székelyudvarhely környékén, ami nem is csoda, hiszen a Nagy-Küküllő Vadász- és Horgász Egyesület tagjai szerint mintegy húsz egyed él a város közelében. Már kárt is okoztak két gazdánál, de a szakemberek szerint csak ezután lesznek igazán nagy gondok. Fényes nappal is látni medvéket Székelyudvarhely közelében.

Képünk illusztráció • Beliczay László

Legutóbb hétfő délután a Szejkefürdőn videóztak le egy medvét, miközben áthaladt a 13A jelzésű úton, amely a futók és biciklizők által kedvelt Szívek sétányát is keresztezte. Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület vezetője lapunknak elmondta, az eset után a helyszínre siettek és követték a nagyvad nyomait, amely akkorra már távol volt a lakott területről, így nem jelentett veszélyt az emberekre. Ettől függetlenül azt ajánlja mindenkinek, hogy körültekintően közlekedjenek a helyszínen a balesetek elkerülése érdekében.

Az lenne a legfontosabb, hogy senki se úgy fusson vagy éppen biciklizzen a környéken, hogy közben fülhallgatón hallgatja a zenét, hanem igyekezzen minél nagyobb zajt csapni, hogy a nagyvadak vegyék észre a közeledésüket. Gondolom azt mondanom sem kell, hogy senki se próbálja megközelíteni, esetleg fotózni a nagyvadat, hiszen az életveszélyes – figyelmeztetett a szakember. Károk is voltak Ha a bocsokat is számoljuk, akkor mintegy húsz medve él Székelyudvarhely közelében, amelyek bármikor bejöhetnek a lakott területre – így Mărmureanu-Bíró. Közölte, idén már láttak nagyvadat például a bethlenfalvi részen, de káreset is történt a Rét utcában, ahol egy portára betörve tyúkokat pusztított el a medve, ugyanakkor a Szejkefürdőn juhokat ölt.

A szakember szerint ez még csak a kezdet, hiszen most jár le a párzási időszaka a medvéknek, ami eddig lefoglalta azokat, de hamarosan kezdenek érni a gyümölcsök, akkor viszont semmi sem állítja meg az éhes vadakat, hogy az emberek közelébe merészkedjenek. Egyébként azt is megjegyezte, hogy a vadászterületükön található udvarhelyszéki településeken mindenhol hasonló a helyzet. Csapdával védekeznek Arra is kitért, hogy jelenleg is dolgoznak a korábban készített medvecsapdájuk átalakításán, amit meg kell erősítsenek, hogy kiszállíthassák terepre. Kilövési engedélyek híján ugyanis jelenleg ez az egyetlen „fegyverük” a nagyvadakkal szemben.

A jogszabályok szerint befogása után engedély nélkül is átszállíthatják egy másik, a vadászterületükön belül található részre a problémás egyedeket. Rámutatott, már több társulat is kérte, hogy adják kölcsön nekik a speciális csapdát, ezt azonban nem tehetik meg, hiszen a hozzájuk tartozó részeken is rengeteg a probléma. Azt javasolja minden egyesületnek, hogy próbáljanak meg saját, hasonló berendezést készíttetni.

Fülöp-Székely Botond

