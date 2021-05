Népszavazás - Alkotmánybírósághoz fordul a szlovák elnök

2021. május 12. 18:21

Alkotmánybírósághoz fordul Zuzana Caputová szlovák államfő azzal az előrehozott parlamenti választások kiírását célzó népszavazással összefüggésben, amelynek a kiírására közel 600 ezer támogató aláírás gyűlt össze. Ezt a szándékát az államfő pozsonyi sajtótájékoztatóján jelentette be szerdán.

A lépést Zuzana Caputová a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentése szerint azzal indokolta, hogy még a népszavazás kiírása előtt minden azzal kapcsolatos "vitás kérdést" rendezni akar.

Az államfő ezzel vélhetően arra utalt, hogy a népszavazás alkotmányosságát a kormányzó négypárti szlovák kormánykoalíció több politikusa is megkérdőjelezte. A koalíció legkisebb, liberális pártja, az Emberekért (Za ludí) által az igazságügyi tárca élére jelölt Maria Kolíková például annak a véleményének adott hangot, miszerint az előrehozott választásokról szóló népszavazás "ellentétben áll a jogállam alapelveivel". Megfigyelői vélemények szerint Kolíková megállapítása azért is érdekes, mert Szlovákiában a múltban már két alkalommal is tartottak népszavazást előrehozott választások kiírása céljából.

A jelenlegi szlovák kormánykoalíció a tavaly februárban tartott parlamenti választásokon szerzett megbízatást. Felmérések és szakértői vélemények szerint a koalíció pártjainak támogatottsága azóta érezhetően visszaesett, némelyikük esetében igencsak kérdésessé vált, hogy ismételten bejutnának-e a parlamentbe.

Az idevonatkozó szabályozás szerint az öt és fél milliós Szlovákiában legalább 350 ezer támogató aláírásra van szükség egy népszavazás kiírásához. Ezzel szemben a most kezdeményezett referendum közel 600 ezer támogató aláírást kapott, ezeket május 3-án adta le a petíciós bizottság a pozsonyi államfői palotában. A szóban forgó feltétel teljesülését követően a népszavazást az államfőnek kell kihirdetnie, és a kihirdetést követő 90 napon belül kell megtartani.

Az alkotmánybíróságnak a mostani beadvány megvizsgálására és a döntéshozatalra legfeljebb 60 napja van, a népszavazás kiírásának időpontja ennyivel későbbre tolódhat. A most kezdeményezett népszavazáson arra mondhat igent vagy nemet a voksoló, egyetért-e azzal, hogy Szlovákiában a népszavazás eredményeinek kihirdetését követő legfeljebb 180 napon belül parlamenti választásokat tartsanak.

Szlovákia történetében eddig 8 alkalommal került sor népszavazásra, de ezek közül - a megköveteltnél (50 százalék plusz egy) alacsonyabb részvételi arány miatt - csak egy lett érvényes, a 2003-ban az ország európai uniós csatlakozásáról tartott referendum, amelyen a szavazásra jogosultak 52 százaléka vett részt.

MTI