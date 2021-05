Elsöprő többséggel szavazták meg Liz Cheney eltávolítását a republikánusok

Elsöprő többséggel szavazták meg szerdán Liz Cheney wyomingi képviselő párton belüli vezető pozíciójából történő eltávolítását a republikánusok - számolt be az amerikai sajtó.

Cheney a republikánusok elnökségi tagja volt és a harmadik legfontosabb pozíciót töltötte be a pártban, illetve a képviselőházi frakcióban. Azért fosztották meg vezetői pozíciójától, mert a január 6-i capitoliumi zavargások óta többször élesen bírálta Donald Trump volt amerikai elnököt a zavargásokban játszott feltételezett szerepéért és amiért Trump többször is hangot adott meggyőződésének, miszerint a választásokon több tagállamban is csalások voltak.

Cheney egyike volt annak a tíz képviselőnek, aki igennel szavazott arra, hogy megindítsák-e Trump ellen a második alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment).

Liz Cheney - aki Dick Cheney, George W. Bush alelnökének lánya - a szerdai szavazás után újságíróknak azt mondta: megbuktatását arra akarja felhasználni, hogy a republikánus pártot megpróbálja leválasztani a volt elnökről. "Mindent megteszek annak érdekében, hogy a volt elnök soha többé ne kerüljön az Ovális Iroda közelébe" - fogalmazott a politikus.

A képviselőházban tartott kedd esti beszédében Cheney szintén támadta Donald Trumpot és egyértelművé tette, hogy menesztése a jövőben sem akadályozza meg őt abban, hogy felszólaljon Trump ellen. "A hallgatás és a hazugság figyelmen kívül hagyása felbuzdítja a hazudozót. Ebben nem veszek részt"- mondta a képviselő.

Donald Trump fél órával a republikánusok szavazása előtt rövid közleményt adott ki, amelyben azzal vádolta meg Cheneyt, hogy "szükségtelen háborút" indított el a párton belül és ez vezetett az eltávolításához. "A képviselőház republikánusainak ma remek lehetőségük adódik arra, hogy megszabaduljanak egy gyenge vezetőtől, egy uszítótól, aki folyamatosan beszédtémát szolgáltatott a demokratáknak" - fogalmazott a volt elnök.

"Nem lehet olyan republikánus elnökségi tagunk, aki olyan álláspontot képvisel, amelyet a párt 90 százaléka ellenez" - ezt mondta kedden este Jim Jordan, Ohio állam republikánus képviselője. A politikus arra hívta fel a figyelmet, hogy Cheney az utóbbi időszakban úgy beszélt, mintha demokrata politikus volna.

Politikai elemzők szerint a mostani döntés egyértelmű figyelmeztetést jelenthet azoknak a republikánusoknak, akik úgy gondolták, hogy 2022-ben Trump nélkül próbálják meg visszaszerezni a többségüket az amerikai törvényhozásban.

Kevin McCarthy, a képviselőházban kisebbségben lévő republikánusok frakcióvezetője a héten levelet írt kollégáinak, amelyben úgy fogalmazott: Cheney eltávolítása a 3. számú vezetői pozícióból szükséges volt a "belső konfliktusok" megoldásához. Ezek a konfliktusok ugyanis - mint írta - elterelték a figyelmüket és megosztották a republikánusokat, miközben arra kell koncentrálniuk, hogy 2022-ben visszaszerezzék a többséget.

Sajtóinformációk szerint Cheney helyét várhatóan Elise Stefanik, New York-i republikánus képviselő veheti át. Stefanikot 2015-ben 30 évesen választották meg, ezzel ő lett a legfiatalabb nő, aki elfoglalhatta helyét a kongresszusban. A képviselőt a politikai elemzők Trump szövetségesének tartják, azonban a konzervatív oldalon belül is akadnak ellenzői a kinevezésének. Szerintük ugyanis Stefanik túlságosan liberális ahhoz, hogy republikánus vezető legyen.

