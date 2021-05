Visszavonult katonák nyílt levélben bírálták Joe Bident

2021. május 13. 12:34

Nyílt levelet írt az Egyesült Államok 124 visszavonult tábornoka és admirálisa, melyben az országra leselkedő veszedelmekre figyelmeztetnek. A „Flag Officers 4 America” nevű társaság úgy véli, hogy „a konfliktus a szocializmus és marxizmus támogatói és az alkotmányos szabadság támogatói között feszül”. Bírálják a 2020-as választások lebonyolítását, utalva azokra a vádakra, melyek szerint a voksolást elcsalták. Továbbá a jelenlegi adminisztráció szemére vetik, hogy azonnal elnöki rendeletekkel semmisítette meg elődje hatékony politikáját. A nyílt levél a többi között a legfontosabb biztonsági kérdésekként említi:

A határvédelmet

Kína a legnagyobb külső fenyegetés

A visszatérést az iráni nukleáris megállapodáshoz

A szólásszabadság elfojtását

„A főparancsnok fizikai állapotát nem szabad figyelmen kívül hagyni” – szúrnak oda egy külön pontban, felemlegetve azt a gyakran megfogalmazott kritikát, hogy a 78 esztendős Joe Biden már testileg és szellemileg sem képes ellátni feladatait. A nyílt levél egyébként egyszer sem említi Joe Bident vagy Donald Trumpot név szerint.

„A demokrata kongresszussal és a jelenlegi adminisztrációval az országunk élesen balra fordult, a egy szocialista és marxista zsarnoki kormány irányába” – értékelik a demokrata vezetést, sürgetve, hogy a következő választásokon a polgárok olyan jelöltekre szavazzanak, akik megvédik ettől a nemzetet. A nyílt levélben minden aláíró nyíltan vállalta nevét és rangját.

Donald Trump volt amerikai elnök látogatása Afganisztánban 2019-ben Fotó: Reuters/Tom Brenner

Az egyértelmű politikai állásfoglalás nem mindenkinek tetszett – derült ki a Politico összeállításából. A honlapnak nyilatkozó katonák és szakértők jellemzően bírálták, amiért katonák a hagyományra fittyet hányva politikai ügyekbe ártják magukat, mások párhuzamot vontak a francia katonai vezetők közelmúltban publikált hasonló leveleivel. „Teljesen felrúgják a politikamentesség normáját. Pártérdekekre használják őket. Saját esküjükkel mennek szembe” – háborgott például az egyik szakértő, aki a civilek és katonák közötti kapcsolatot tanítja a kadétoknak. Hozzátette, ezt a levelet fogja használni arra, hogy a diákjainak bemutassa, hogyan bomlott le a hadsereg politikai semlegességének hagyománya az elmúlt években. Egy másik szakember arra mutatott rá, hogy az aláírók mindannyian jó két évtizede visszavonultak, fiatalabbak nincsenek köztük, illetve négycsillagos tábornok egyáltalán nem, háromcsillagos is csak néhány adta a nevét.

„Visszavonult tábornokok és admirálisok normális esetben nem avatkoznak be a politikába. De a helyzet, amelyben a nemzetünk van, annyira szörnyű, hogy szót kell emelnünk, hogy hűek maradjunk eskünkhöz, miszerint megvédjük országunkat minden ellenséggel szemben, legyen az külső vagy belső” – idézték Joseph W. Arbuckle visszavonult vezérőrnagyot, vietnámi veteránt, aki a levélírást szervezte. A demokratákhoz húzó Politico arra is emlékeztetett, hogy a hadsereg „felhasználása” politikai célokra azért korántsem új dolog, Joe Biden és Donald Trump is kampányolt katonákkal, és bizony olyan is előfordult, hogy visszavonult katonai vezetők a médiában rohantak ki a republikánus elnök ellen.

