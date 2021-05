Novák Katalin: a V4-ek családbarát koalíciót kötöttek

2021. május 13. 15:44

Családbarát koalíciót kötöttek a visegrádi együttműködésben részt vevő országok - nyilatkozta Novák Katalin csütörtökön Budapesten az MTI-nek.

A családokért felelős tárca nélküli miniszter elmondta: Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia szakminiszterei a nap folyamán közös nyilatkozatot fogadnak el arról, hogy elkötelezettek a családi értékek mellett.

"Európa szívében kialakult egy olyan együttműködés, amely a családokat helyezi a középpontba. A mindannyiunkat sújtó demográfiai kihívásokra nem a migrációban keressük a választ, hanem a családok támogatásában" - fogalmazott Novák Katalin, aki a V4 soros lengyel elnöksége keretében szervezett V4-koalíció a családért című videokonferencián vett részt Marlena Malag lengyel, Milan Krajniak szlovák és Jana Malacová cseh, családért felelős miniszter társaságában.

A felek megállapodtak abban, hogy egyeztetik a családokkal kapcsolatos döntéseiket, közös kutatásokat indítanak.

Novák Katalin kiemelte: a négy ország közös célja, hogy a fiatalok annyi gyereket vállalhassanak, amennyit szeretnének, és anyagi akadályok ne gátolhassák a családalapítást.

"A konferencián beszéltem a magyar gyakorlatról. Magyarországon azt támogatjuk, hogy ha valaki családban gondolkozik, akkor ez azt jelenti, tiszteli az elődeit és felelősséget érez az utódai iránt, vagyis hosszabb távon gondolkodik" - fejtette ki Novák Katalin.

A miniszter hangsúlyozta, a nőknek lehetőséget kell teremteni arra, hogy összeegyeztethessék szakmai és családi életüket, a kettő között ne kelljen választaniuk.

Hozzátette: a kormány a koronavírus-járvány idején is gondol a családokra, támogatásukra az idei és a jövő évi költségvetésben egyre nagyobb összeget fordítanak.

Hangsúlyozta: az összeg jövőre háromszor akkora lesz, mint 2010-ben volt.

"Bevezettük a babaváró támogatást, Magyarország legnagyobb otthonteremtési programját, július 1-től megemeljük a csecsemőgondozási díjat. 2022-től személyijövedelemadó-mentesek lesznek a 25 év alattiak, miközben a négy gyermeket nevelő édesanyák most is szja-mentességet élveznek, de említhetem a bölcsődeépítéseket is" - sorolta.

Kitért Novák Katalin a Finch-csel közös közvélemény-kutatásra, amelyből kiderült, hogy a fiatalok nem igazán tudatosak a gyermekvállalás időpontjának tervezésében. Úgy vélte, ha a hasonló irányú kutatásokat egységessé, nemzetközi szintűvé tudják tenni, akkor még hatékonyabban tudnak lépni.

"A V4-en belül figyeljük egymás jó gyakorlatait, Lengyelországban például a fiatalok már személyijövedelemadó-mentességet élveznek, igaz, ez valamivel kevesebb kedvezményt jelent, mint ami jövő januártól Magyarországon érvényben lesz" - jegyezte meg.

A konferencián felszólalva Novák Katalin leszögezte: a V4-országok családpolitikája, a térség által képviselt családmodell egyedülálló Európában. Mind a négy ország vallja, hogy a család kulcsfontosságú a nemzetek fennmaradásának szempontjából - mutatott rá.

Az online tanácskozást Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő nyitotta meg, kiemelve: a családpolitika népszerűsítése az európai uniós fórumon a Lengyelország által képviselt társadalmi politika legfontosabb eleme.

Marlena Malag, a család- és szociális ügyekért felelős lengyel miniszter felszólalásában leszögezte: a V4 példáján látható, hogy a kedvezőtlen demográfiai folyamatok visszafordíthatók, ehhez azonban hosszú távú cselekvésre van szükség.

MTI