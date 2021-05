Csíksomlyói búcsú - Moldvai csángómagyar pap lesz az idei szónok

2021. május 13. 15:48

Moldvai származású csángómagyar pap lesz az idei csíksomlyói búcsú szónoka - közölte csütörtökön a Romkat.ro portál a búcsút szervező csíksomlyói ferencesekre hivatkozva.

A Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben tartandó pünkösdszombati misén Salamon József gyimesbükki plébánost kérték fel ünnepi szónoklatra.

Salamon József a Bákó megyei Lujzikalagoron született 1963-ban egy kilencgyermekes család negyedik gyermekeként. Elözvegyült édesapja most is a Bákóval szomszédos faluban él. Tanulmányait szülőfalujában kezdte, majd Kézdivásárhelyen és Gyulafehérváron folytatta. Jakab Antal püspök szentelte pappá 1989. június 25-én.

Papi szolgálatát a székelyföldi Ditróban kezdte, majd 1990 és 1995 között Szászrégenben, 1995 és 1997 között Óradnán, 1997 és 2004 között Gyergyóhodoson és Galócáson, azóta pedig Gyimesbükkben teljesít szolgálatot.

A búcsús szentmisét Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatja be. Urbán Erik, az erdélyi ferences rendtartomány főnöke arra kérte a búcsúra igyekvőket, hogy figyeljék és tartsák be a járványügyi szabályokat. Azok számára, akik nem tudnak elzarándokolni a csíksomlyói hegynyeregbe, azt javasolta, hogy kisebb közösségekben, kivetítőkön nézzék a mise élő közvetítését, hogy valamilyen módon ők is részesülhessenek a közösségi élményből.

A román kormány hétfőn harminc nappal meghosszabbította a veszélyhelyzetet, de enyhített a járványügyi szabályokon. A csütörtöktől érvénybe lépő új rendelkezések immár lehetővé teszik az olyan egyházi zarándoklatok szervezését, amelyeken nemcsak helybéli lakosok vesznek részt.

A csíksomlyói zarándoklaton való részvétel konkrét feltételeit még nem tették közzé a hatóságok.

A járványügyi hivatalos adatok szerint Hargita megyében csupán hét új fertőzést jegyeztek az elmúlt 24 órában. A megyében 0,86 ezrelékes, Csíkszeredában pedig 0,57 ezrelékes a fertőzöttségi ráta. Az adat a romániai számítási módszer szerint a korábbi két hétben jegyzett fertőzések ezer lakosra vetített számát jelenti.

