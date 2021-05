Fidesz: a baloldal hamis hírekkel riogat a lakástörvény módosításáról

2021. május 13. 18:17

Fidesz: a lakástörvény módosításának célja, hogy a magyar emberek saját tulajdonú lakáshoz jussanak

A lakástörvény tervezett módosításának a célja, hogy több tízezer magyar család, illetve bérlő saját tulajdonú lakáshoz jusson - közölte az MTI-hez csütörtökön eljuttatott videonyilatkozatában a törvényjavaslat gazdája, Böröcz László.

A fideszes országgyűlési képviselő szerint ugyanis a magyar emberek többsége akkor érzi magát biztonságban, ha saját tulajdonú lakásban lakhat.

Hangsúlyozta: hamis az az állítás, hogy ezzel megszűnik az önkormányzati lakáspolitika.

A százezres önkormányzati lakásállományból ma is lakatlan mintegy 20 ezer lakás, ezekkel pedig tovább gazdálkodhatnak az önkormányzatok, illetve új ingatlanokat is bevonhatnak - tette hozzá.

Ez a törvényjavaslat is azt mutatja, hogy hamis az önkormányzatok kivéreztetésének vádja, hiszen a bérlakások értékesítéséből a települések tetemes bevételhez juthatnak - közölte.

Böröcz László kifejtette: a javaslatot az az igazságtalan állapot szülte, hogy miközben 1994-1995-ben az önkormányzati bérlakások többségét megvásárolhatták az addigi bérlők, a várnegyedi műemléklakások bérlőinek nem volt lehetőségük erre.

A törvényjavaslat - elfogadása esetén - most minden olyan bérlőnek megnyitja ezt a lehetőséget, akinek 2020. december 31-én fennállt a bérlői jogviszonya.

Fontos elem, hogy azok az alacsony jövedelmű bérlők, akik még a kedvezményes árat sem tudják kifizetni, 25 éves kamatmentes részletfizetési lehetőséget kapnak - tette hozzá.

Úgy vélekedett, hogy a baloldal eddig még soha nem sietett azok segítségére, akik önkormányzati bérlakásban élnek, és most is "pitiáner politikai célokat" követve hamis hírekkel riogatnak. Közben pedig, az elmúlt években is, sok lakást értékesítettek az önkormányzatok, például Szeged, vagy Kispest baloldali önkormányzata, úgy, hogy a helyhatóságok jelölték ki, kinek akarják azokat eladni - mondta.

A most benyújtott törvényjavaslat viszont nem tesz különbséget az emberek között - hangsúlyozta Böröcz László.

Előzőleg Karácsony Gergely főpolgármester és Z. Kárpát Dániel, a Jobbik elnöke bírálta a javaslatot.

MTI