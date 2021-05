Férfi kézilabda BL - Négygólos hátrányban a Veszprém a negyeddöntőben

2021. május 13. 22:58

A Telekom Veszprém 32-28-ra kikapott a francia HBC Nantes otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének csütörtök esti, első mérkőzésén.

A visszavágót egy hét múlva rendezik, a négyes döntőre június 12-én és 13-án kerül sor Kölnben.



Eredmény, negyeddöntő, első mérkőzés:

HBC Nantes (francia)-Telekom Veszprém 32-28 (16-12)



lövések/gólok: 56/32, illetve 50/28

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 4/4

kiállítások: 10, illetve 4 perc



A vendégek keretéből Dejan Manaszkov, Manuel Strlek, Rasmus Lauge Schmidt és Danyiil Siskarjov hiányzott.

Támadásban és védekezésben is remekül kezdett a Veszprém, amely a 11. percben 8-5-re vezetett. Ezt követően David Davis vezetőedző egyre többet cserélt, ennek következtében 10-7-es állás után több mint nyolc percig nem talált be csapata, és a Nantes fordított (12-10). A folytatásban sem tudott ismét lendületbe kerülni az előző BL-idény negyedik helyezettje, amely a szünetig akcióból már nem tudott gólt szerezni, büntetőből is csak kétszer.

A második félidő elején a franciák tovább növelték az előnyüket (19-12), majd David Davis időkérése után 18 percet követően szerzett ismét akciógólt csapata. Ezután sem változott számottevően a különbség, így a vendégek nyitott védekezéssel próbálkoztak, de ez is csak átmenetileg vezetett eredményre. Három gólra felzárkózott a Veszprém, ám a meccs végén ismét hiányzott játékából az átütőerő, többször is eladta a labdát, így a Nantes 31-24-re ellépett. A hajrában előbb szimpla, majd kettős emberelőnyben kézilabdázott a vendégcsapat, így végül vissza tudott kapaszkodni mínusz négyre.

A hazaiaknál Valero Rivéra hat gólt lőtt, a veszprémiek közül Gasper Marguc nyolc, Petar Nenadic és Andreas Nilsson hat-hat találattal zárt. A Nantes és a Veszprém kapusa, Emil Nielsen és Rodrigo Corrales egyformán 15 védést mutatott be.

Lékai Máté a lefújás után az M1 aktuális csatornán elismerte, hogy szinte végig futottak az eredmény után, ezért a négygólos vereség rájuk nézve hízelgő.

"Jól kezdtük a mérkőzést, vezettünk is, de aztán sok játékost cseréltük, és megtorpant a játékunk, a Nantes pedig könyörtelenül kihasználta a hibáinkat" - mondta az irányító, aki szerint a csütörtöki eredmény ellenére még nyílt a párharc.

Meglátása szerint több gólt is kaphattak volna, de Rodrigo Corrales számos bravúrt bemutatott. Hangsúlyozta, nem voltak olyan szinten, amilyenen kellett volna, és mindenben javulniuk kell a visszavágóig.



további eredmények:

Aalborg HB (dán) - Flensburg-Handewitt (német) 26-21 (13-10)

szerdán játszották:

THW Kiel (német) - Paris Saint-Germain (francia) 31-29 (14-15)

Meskov Breszt (fehérorosz)-Barcelona (spanyol) 29-33 (16-17)

MTI