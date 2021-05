Rebrov több pénzt akar, az ukránok megértik, ha a Fradi az utódját keresi

2021. május 14. 09:52

Itthon napok óta Szergej Rebrov és a Ferencváros kapcsolata uralja a napirendet. Az ukrán Sport.ua portál Rebrov több pénzt akar keresni a Ferencvárosnál című cikkében foglalta össze az eseményeket.





A BL-csoportkörben mindössze egy pontot szerzett csapata – MTI/Koszticsák Szilárd

Érdekes cikk jelent meg Ukrajna első számú online sportoldalán. A portál Rebrov fizetésemelést akar a Ferencvárosnál címmel foglalja össze az ukrán szakember jelenlegi helyzetét, és az alcímben kész tényként állítja, hogy a magyar bajnokcsapat már keresi Rebrov utódját.

A Sport.ua leszögezi: Rebrov béremelési igényéről a magyar sajtó számolt be, az ukrán oldal nem tesz mást, mint összegzi az eddigieket. A megnövekedett fizetési igénnyel kapcsolatban egyértelműen fogalmaz: a szakember kívánsága az, hogy a 2021–2022-s szezon végén lejáró szerződését már most hosszabbítsák meg, hiszen a Ferencváros is tisztában lehet azzal, hogy „számos európai klub érdeklődést mutat Rebrov iránt”.

A portál együttérez a Ferencvárossal, legalábbis ezt a mondatot nehéz másképpen értelmezni. „A Ferencváros vezetése tudomásul vette, hogy nehéz lesz megtartani Rebrovot, és ezért máris az utódját keresi.”



Eusebio Di Francesco és Peter Stöger nevét említik, (a magyar forrásokra hivatkozva) ők lennének tehát az utódjelöltek. Roberto Donadoni korábbi olasz kapitányról nem volt szó, pedig a Nemzeti Sport megírta, hogy már megtörtént a kapcsolatfelvétel a Ferencváros és az olasz szakember között.

A cikk végén megtudhatjuk, hogy Rebrov 68 ezer dollárt keres havonta a Ferencvárosnál, és az is kiderül, hogy a Bajnokok Ligájába való bejutásért az edző 3,4 millió dolláros bónuszt kapott.

