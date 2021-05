Volner Párt: veszélyezteti a jogállamot a baloldali összefogás

2021. május 14. 14:43

A Volner Párt elnöke szerint veszélyezteti a jogállamot a baloldali összefogás.

Volner János független országgyűlési képviselő pénteki budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: "gyakorlatilag alkotmányos puccsot" jelent, amikor az önkormányzatokat arra biztatják, hogy szabotálják el a tulajdonukban álló lakások privatizációját, ha a parlament elfogadja az erről rendelkező jogszabályt.



Kiemelte: az 1990-es évekhez hasonlóan most is kedvezményes áron vehetnék meg a lakásokat a bérlők, ez pedig sokuk számára azt jelentené, hogy először jutnak saját otthonhoz.



Volner János hozzátette: jelent meg a napokban olyan publicisztika, amely szerint a kormányváltás után akár alapos gyanú nélkül is börtönbe kellene vetni fideszes politikusokat, majd megtörnek a rács mögött, ha pedig semmit nem tudnak rájuk bizonyítani, legfeljebb szabadon engedik őket. A politikus az 1950-es évek és 2006 stílusát idézőnek nevezve ezeket a kijelentéseket.



Fenyegetik a jogállamot, fenyegetik a jobboldali érzelmű újságírókat és politikusokat egyaránt - jelentette ki.



Hangsúlyozta: a baloldalnak végre tudomásul kellene vennie, hogy törvényeket mindenki köteles betartania, akár tetszik neki az adott jogszabály, aki nem.



Volner János feltette a kérdést: hol van Vera Jourová, az Európai Bizottság e témában illetékes alelnöke, amikor naponta érik ilyen támadások Magyarországon a jogállamiságot?



MTI