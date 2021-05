Soltész: Borsodban is megújulnak a templomok

2021. május 14. 15:13

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2,8 milliárd forintból újulnak meg templomok, egyházi intézmények a templomfelújítási programban, a megye ezzel az országban első helyen áll - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken Sajóvámoson, sajtótájékoztatón.

Soltész Miklós hozzátette: arra törekszenek, hogy helyi vállalkozások végezzék el ezt a munkát.



Az államtitkár közölte: csaknem 26 milliárd forintból Kárpát-medence-szerte 1800 templom újul majd meg, 400 a határon túl, a többi pedig magyarországi településeken.



Hangsúlyozta: a kormánynak a kistelepülések is ugyanúgy fontosak, mint a főváros vagy a nagyvárosok, mert míg 2010 előtt a falvak elsorvasztásán gondolkodott az akkori kormányzat, addig "most bejelenhetjük, hatalmas változás történt, megtiszteljük a falvakban élő embereket, a kistelepüléseken élőknek nagy tisztelet jár".



Borsodról szólva azt is elmondta Soltész Miklós, hogy itt 197 templom újul majd meg, 101 katolikus, 92 református, 3 evangélikus és egy zsidó imaház 170 településen.



Demeter Zoltán (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője arról beszélt: Sajóvámoson három egyházközösség temploma újul majd meg, választókerületében 42 egyházközösség élt a kormány nyújtotta ezen lehetőséggel, 590 millió forintot fordítva erre.



Az egyházak mindig erőt, reménységet adnak az embereknek, maradandó értéket hordoznak, kiveszik részüket a társadalmi feladatokból, iskolákat, idősotthonokat, szociális intézményeket, kórházakat tartanak fenn - hangoztatta a politikus, hozzáfűzve: a kormány az egyházakban partnereket lát.

