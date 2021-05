Hidvéghi: a józan ész diadala, hogy megbukott a Salvini elleni per

2021. május 14. 15:38

A józan ész diadalának nevezte Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő, hogy megbukott a Matteo Salvini volt olasz belügyminiszter ellen indított per.

A fideszes politikus pénteken a Facebook-oldalán kiemelte: a legnépszerűbb olasz párt elnökének azért kellett bíróság elé állnia, mert korábban belügyminiszterként nem engedélyezte egy hajóval érkezett migránscsoport partraszállását. "Nyugat-Európa lelkiállapotát mutatja, hogy civil szervezetek őt rángatták bíróság elé, nem pedig a migránsokat folyamatosan Európa felé szállító embercsempészeket" - jegyezte meg.



A bíróság most kimondta, hogy ebben az ügyben nem emel vádat - írta Hidvéghi Balázs. Hozzátette: "Salvini azonban sajnos nem dőlhet hátra. Bátor kiállása az összes bevándorláspárti NGO céltáblájává tette". Egy másik hasonló ügyben már el is indult ellene az eljárás, szeptemberben kell bíróság elé állnia.



"Mi pedig, akik szeretnénk, ha a gyermekeink is egy európai Európában élnének, izgulhatunk, hogy mi lesz az eljárás vége. Hajrá Salvini!" - fogalmazott Facebook-oldalán Hidvéghi Balázs.



MTI