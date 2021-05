A XV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia

2021. május 14. 20:24

A kisebbségi lét egyik sajátossága, hogy egy-egy szakmán vagy, esetünkben, tudományterületen belül többször is kell rátermettségünket bizonyítani, hogy valóban elismerjenek bennünket. Ám ezt ne vegyük hátránynak, mert az ilyen kihívás csak megerősíti a lelket, hangzott el a XV. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia (KTDK) megnyitóján.

A rangos tudományos seregszemlének a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont.

Idén hét szekcióban zajlott a munka, és a nap folyamán 38 előadást hallgathatott meg a szakmai zsűri.

A bírálóbizottság tagjainak a többsége online módon kapcsolódott a fórum munkájába. Jellemző módon ezúttal is imponálóan magas volt a szakmai grémium tevékenységébe részt vevő tudományos kutatók, főiskolai, egyetemi tanárok száma. A Kárpát-medence különböző részeiben működő húsz felsőoktatási intézményt 45 zsűritag képviselte.

A fiatal kutatók tudományos fórumának a menedzselését tíz évvel ezelőtt vette át a „Genius” Jótékonysági Alapítvány, tájékoztatott Váradi Natália igazgató. A jubileum alkalmából köszöntötték és ajándékokkal kedveskedtek mindazoknak, akik kezdetektől fogva jelentős részt vállaltak a szervezésben.

Csernicskó István rektor beszédében arra emlékeztetett, hogy az előző napi vitadélutánon a diákok egy-egy tudományterület európai hírű képviselőjének előadását hallgathatták meg, ma pedig ugyancsak jeles szaktekintélyek fogják elbírálni a benyújtott pályaműveket, maximálisan arra összpontosítva, hogy miként tudják a fiatal tudósjelöltek tudományos karrierjét elősegíteni.

Orosz Ildikó, a főiskola elnöke a tizenöt évvel ezelőtti kezdetekről szólva kiemelte: amikor másfél évtizeddel ezelőtt csatlakoztak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciához, egyben azt is felvállalták, hogy a szakmai fórum valamennyi követelményét teljesítik. Ami nem ment könnyen, ám csak így vált lehetségessé, hogy fiataljaink bekapcsolódjanak a Kárpát-medence tudományos vérkeringésébe, és így azóta is objektív módon tudják megmérettetni magukat.

A számos díj és elismerés pedig jelzi, hogy jó úton járunk, hangsúlyozta Orosz Ildikó.

Tudás alapú világban élünk, gazdaságunkat is ez határozza meg. Ez utóbbi az informatika egyre több dimenziójával bővül, fogalmazott Szilágyi Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja. Változott magának a tudásnak a milyensége is, hisz a ránk zúduló rengeteg információs elemből képesnek kell lennünk összerakni azt a vektort, ami segít eligazodni a tudásrengetegben. Ilyen körülmények között magának a tudásnak az átadása sem egyszerű. A mai alkalom remélhetőleg ebből a szempontból is meghatározó lesz a fiatal előadóink tudományos előmenetele tekintetében.

Elismerően szólt a Kárpátalján zajló tehetséggondozásról, annak eddigi eredményeiről Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke.

Aki mérföldkőnek nevezte, hogy szerte a Kárpát-medencében immáron a középiskolások is ismerkedhetnek a tudományos kutatómunkával.

Ezért is bír óriási jelentőséggel a Tudományos Diákköri Konferencia Határok nélkül elnevezésű program, amelyet nemrég indítottak. Fontos, hogy a tudományban egységes megközelítést alkalmazzanak, és mindig legyenek igazodási pontok.

Magyarországon jelenleg a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia eseményei zajlanak, tájékoztatott az alelnök.

Jellemző a hatalmas érdeklődésre, hogy a zsűri a fórum során 4500 dolgozatot bírál el, a javarészt online módon szervezett konferenciának több mint húszezer követője van.

Kovács Elemér

karpatinfo.net