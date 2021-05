Női röplabda Eb-selejtező – Győzelem Izrael ellen

2021. május 14. 21:15

A magyar válogatott játékosai ünnepelnek, miután 3-0-ra legyőzték az izraeli csapatot a női röplabda Európa-bajnoki selejtezősorozat negyedik fordulójában a Ludovika Arénában 2021. május 14-én.

MTI/Szigetváry Zsolt

Izrael legyőzésével kijutottunk a kontinenstornára

A magyar válogatott 3-0-ra legyőzte az izraeli csapatot pénteken a női röplabda Európa-bajnoki selejtezősorozat E csoportjának negyedik fordulójában a Ludovika Arénában, ezzel kijutott a kontinenstornára.

A kvalifikációban továbbra is veretlen magyarok sorozatban negyedik, összességében pedig 18. kontinenstornájukra készülhetnek, sikerükkel a franciákat is "kivitték" az Európa-bajnokságra, melyre minden csoportból az első két helyezett utazhat.



A szerb, horvát, román, bolgár közös rendezésű Eb augusztus 18-án kezdődik, a csoportok sorsolását jövő csütörtökön rendezik a finálénak otthon adó Belgrádban.

Európa-bajnoki selejtező, nők, 4. forduló, E csoport, Ludovika Aréna: Magyarország-Izrael 3-0 (19, 16, 16)

a legjobb pontszerzők: Szakmáry 13, Török, Pallag 12-12, illetve Malik 11

A magyarok lengyel szövetségi kapitánya, Jakub Gluszak ismét azoknak szavazott bizalmat a kezdőhatosban, akik az egy héttel korábbi, franciaországi tornán 3-0-ra legyőzték a riválist.



Megilletődötten kezdtek a házigazdák, akik közül sokan több mint egy év után először játszottak nézők előtt: a Ludovika Arénában mintegy 250-en figyelték, amint 0-4 után nem sokkal már 10-10-et mutatott az eredményjelző. Az izraeliek csak három pontot érő győzelemmel tudták volna életben tartani továbbjutási reményeiket, Török Kata támadásaival azonban 13-11-nél már kettővel vezetett a hazai csapat, amely egyre precízebben röplabdázott, így 27 perc után előnybe került.



A második játszmában a Németországból Törökországba szerződő csapatkapitány, Szakmáry Gréta, valamint a Bundesligában szereplő Pallag Ágnes pontjaival az elejétől fogva a magyarok vezettek, és előnyüket folyamatosan növelve magabiztosan kerültek egy szettre az újabb Európa-bajnoki részvételtől.



A harmadik felvonásra sem változott jelentősen a mérkőzés képe, a magyarok irányítottak, a vendégek pedig elsősorban akkor tudtak közelebb kerülni, amikor a hazai játékosok hibáztak. A találkozó végkimenetele nem volt kérdéses, a házigazda együttes röplabdázói 77 perc után ünnepelhették az Európa-bajnoki kijutást.



A mérkőzés legeredményesebbje Szakmáry volt 13 ponttal.



"Nagyon boldogok vagyunk, érződött, hogy idegesen kezdtünk, de így még nagyobb volt az öröm, hogy hazai pályán, nézők előtt tudtuk kiharcolni a kijutást" - értékelt az MTI-nek a lefújás után Török Kata, a Vasas Óbuda ütőjátékosa.



Elmondta, nagyon élvezi, hogy nagyobb rajta a felelősség, mint az előző kontinenstornán és nagyon várja a nyár további részét, közte az Eb-t.



A feladó Király-Tálas Zsuzsanna - aki pályafutása negyedik Európa-bajnokságára készülhet - kiemelte, az első játszma után felszabadultabban tudtak röplabdázni, ráadásul feküdt is a csapatnak az izraeliek játéka, akiket sikerült minden játékelemben felülmúlni.



"Így, hogy megvan a kijutás, kicsit talán lazíthatnánk is, de ismerve a társaságot biztos vagyok abban, hogy csoportlesőként szeretnénk zárni" - fogalmazott a feladó.



Király-Tálas elmondta, az első Eb-selejtezőhöz képest, amin még 2014-ben részt vett, alaposan kicserélődött körülötte a csapat, és ő, valamint rutinosabb társai most azt a támaszt próbálják megadni a fiataloknak, amit ők kaptak akkori tapasztaltabb társaiktól.



"Látom, hogy mindenki szeretne bizonyítani, az a célunk, hogy kihozzuk belőlük a maximumot. Összességében nagyon mókás a mostani brigád, a klubjában szinte mindenki húzóember, de itt azért időnként látszik a megilletődöttség. Ahogy egyre többet leszünk együtt, úgy fog mindenki egyre inkább megnyílni a másik előtt, és amikor ez megtörténik, akkor leszünk igazi csapat" - foglalta össze az öltözői helyzetet a feladó.



Jakub Gluszak szövetségi kapitány kijelentette, a fő célt, azaz az Eb-részvétel kiharcolását teljesítette a csapat, ami annak fényében különösen szép eredmény, hogy nem volt túl sok idejük a közös munkára.



"Sok mindenben kell még fejlődnünk, egyelőre csak az alapokra volt időnk, de a négy győzelmet nem kell megmagyarázni. Büszke vagyok a lányokra, mert nagyon fiatal csapatunk van, az előző Eb-ről mindössze ketten maradtak a kezdőjátékosok közül" - fogalmazott Gluszak.



A lengyel szakember elmondta, a játékosok nagy részének alig van nemzetközi tapasztalata, ezért is fontosak a mostani mérkőzések.



"Most és a nyár további részében is hasznos tapasztalatokat gyűjthetnek a lányok, akik bizonyították nekem, készen állnak az ilyen szintű mérkőzésekre is. Az Európa-bajnokságon igazi világsztárok ellen szerepelhetnek majd, ami mindenkinek nagy kaland lesz, ott majd testközelből megtapasztalhatják, kemény munkával hova juthatnak el" - zárta a szövetségi kapitány.

Korábban:

Franciaország-Dánia 3-0 (21, 23, 17)



A csoport állása: 1. Magyarország 11 pont, 2. Franciaország 10, 3. Izrael 3, 4. Dánia 0



szombaton játsszák:

Franciaország-Izrael 16.00

Dánia-Magyarország 19.00

vasárnap játsszák:

Franciaország-Magyarország 16.00

Izrael-Dánia 19.00

múlt vasárnap játszották:

Magyarország-Dánia 3-0 (18, 20, 13)

Franciaország-Izrael 3-0 (16, 19, 14)

múlt szombaton játszották:

Magyarország-Franciaország 3-2 (24, -14, -19, 23, 12)

Izrael-Dánia 3-0 (19, 16, 16)

múlt pénteken játszották:

Magyarország-Izrael 3-0 (18, 14, 12)

Franciaország-Dánia 3-0 (18, 15, 16)

MTI