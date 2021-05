Pacsér: Jubileumi ünnepség az iskolában

2021. május 14. 23:09

Számos vendég jelenlétében, alkalmi műsorral, kiállításokkal ünnepelték a pacséri Moša Pijade Általános Iskola felépítésének 50. évfordulóját. A jelenlegi iskola épületét 1970-ben, a november 29-ei iskolanap keretében adták át rendeltetésének. Ekkor még közel 700 diákja volt az intézménynek.

Bogár László, az iskola első igazgatója ötven évvel ezelőtti szavait idézte felszólalásában Méhészkei Kiss Gizella igazgatónő. Bogár az iskola fő céljaként az életre nevelést, az elmélet és gyakorlat egységének megvalósítását tűzte ki. Az igazgatónő kiemelte, hogy a pacséri iskola továbbra is igyekszik az életre nevelni a diákjait, és az ötven év alatt kifejlődött gyökerekből erőt merítve sikeresen éltetni az iskolát a következő ötven évben is.

Köszöntötte a megjelenteket, köztük Pásztor Istvánt, a Tartományi Képviselőház és a VMSZ elnökét, Vicsek Annamáriát, a Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztériumának államtitkárát, Mackó Zsuzsannát, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti kisebbségi-nemzeti közösségi altitkárát, Milana Minarskit, a zombori iskolaigazgatóság vezetőjét, Szatmári Adrián topolyai községi elnököt, Fazekas Róbertet, az MNT Kulturális Bizottságának alelnökét, a testvériskolák képviselőit, a nyugdíjasokat, a pacséri helyi közösség képviselőit, Nánási Helga operaénekesnőt, a Szegedi-, Győri-, Pécsi-, Debreceni- és Miskolci Nemzeti Színház,valamint a Budapesti Operaház vendégművésznőjét és az ugyancsak helybeli Nagy Ottót, a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság igazgatóhelyettesét, valamint Fremond Árpád köztársasági képviselőt, akik mindig segítették volt iskolájukat.

Vicsek Annamária kiemelte, hogy ez az iskola olyan második otthont tud nyújtani a gyerekeknek, ami emlékezetessé teszi a számukra azt a nyolc évet, amit itt töltenek.

„Azt szokták mondani, hogy egy gyermek felneveléséhez ez egész falu kell”- emelte ki, majd hozzátette, hogy ahhoz, hogy egy iskola működhessen, nagyon sokan kellenek, éppen ezért több szinten is támogatják ezt az intézményt. „Ez egy multinacionális és multikulturális iskola, és ez is látszik, amikor belépünk, hisz két nyelven láthatók a panók és a feliratok, két nyelven is szólunk az egybegyűltekhez, és mindez ennek az iskolának a gazdagságát és szépségét mutatja.”

Milana Minarski a pacséri iskola jó hangulatát emelte ki helyi és nemzetközi szinten is. Annak ellenére, hogy a tanulók létszáma mindenhol rohamosan csökken, az iskola sikeres munkát folytat, folyamatosan pályáznak, projekteket valósítanak meg.

A kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézmény munkaközösségének üdvözletét Nagy Lajos tolmácsolta, aki először a tagintézmény igazgatója, Erneszt Antal Pál üzenetét olvasta fel. Kiemelte, hogy már több mint két évtizede tart a két intézmény közötti kapcsolat, amit 2004 tavaszán testvériskolai megállapodás erősített meg. „Az összetartozás, a baráti szeretet és a harmónia az, amire a legtöbb kisújszállási Arany-iskolás , vagy egykori Arany-iskolás gondol, ha felidézi azokat az emlékeket, amelyeket a pacséri testvériskolákkal való együttműködéskor élt meg” – áll többek között az üzenetben. Nagy Lajos kihangsúlyozta, hogy fontosnak tartja, hogy nem csupán magyar, hanem szerb gyerekek, kollégák is ellátogattak iskolájukba. A két település diákjai között olyan szoros a kapcsolat, hogy a „Jönnek a pacsériak!” vagy a „Megyünk Pacsérra!” szókapcsolat lassan fogalommá vált. „A legfontosabb eredménynek tartom, hogy immár több száz gyerek és velük együtt több tucat felnőtt lépte át a testvériskolai kapcsolatok ápolása során a trianoni határt, ismerte meg közelebbről és zárta szívébe a másikat, egymást mindig egyenrangúnak tekintve, ám az anyaországi és határon túli eltérő reánk bízott feladat ismeretében építettük, ápoltuk a kapcsolatot” – emelte ki, majd átadta az igazgatónőnek a kisújszállási iskola 75 évét feldolgozó „Aranyos” emlékkönyvet, valamint egy tablót, amely Reményik Sándor Templom és iskola című versét tartalmazza.

A legújabb testvériskola, a somogyfajszi Festetics Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köszöntőjét Vass Ernő igazgató tolmácsolta, majd az igazgatónő emléklapokat adott át az iskola nyugdíjasainak, valamint azoknak, akik sokat tettek az iskola fejlesztéséért.

Az ünnepséget alkalmi műsorral tették meghittebbé. Nánási Helga opera- és operett részletekkel varázsolta el a közönséget, az iskola diákjai: Apró Marcell, Milana Mostarski, Jurković Tamara és Alács Varró Emese szavalatokkal és hangszeres játékkal, az iskola tanárai: Szitás Tamás és Aleksandar Basta pedig zeneszámokkal tették emlékezetesebbé az évfordulót, amelyen megtekintették az elmúlt ötven évről szóló kisfilmet is.

Az összejövetel végén Pásztor István kifejtette: „Külön örömmel jöttem ide, azt gondolom, hogy Pacsér sok szempontból egy különleges közössége a vajdasági magyar közösségnek, vagy a közösségi együttélésnek, és hogy ha ezzel kapcsolatban bárkinek esetleg lettek volna kétségei, akkor ez a műsor, amit láttunk, az a film, ami az iskolának az elmúlt ötven évéről szól, pontosan azt bizonyítja, hogy úgy tudnak egymás mellett élni különböző felekezetekhez tartozók, úgy tudnak egymással együtt élni különböző nemzetiségek, hogy mindannyian megőrzik a saját identitásukat, hogy a különbözőség erősíti egyik a másikat, és hogy kibontakoztatja ennek az egész térségnek, a térség lakóinak a teljes tehetségét.”

Fremond Árpád bízik az intézmény további fejlődésében. „Itt fejeztem be az általános iskolát, dolgoztam is itt, és most abban a teremben, ahol én tanítottam, tanul a kisfiam is. (…) Abban bízok, hogy az elkövetkező időszakban mindent meg tudunk tenni annak érdekében, hogy függetlenül attól, hogy mennyivel kevesebb a diák, hogy megőrizzük ennek az iskolának a szellemét, megőrizzük ezt az iskolát.”

Komáromi Gizella





vajma.info