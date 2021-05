Vizes Eb - Szinkronúszás: highlight kűrben bronzérmes a magyar válogatott

2021. május 15. 11:27

A későbbi harmadik helyezett magyar csapat a szinkronúszók highlight kűrjének döntőjében a vizes Európa-bajnokságon a Duna Arénában 2021. május 15-én. MTI/Kovács Tamás

A magyar válogatott bronzérmes lett a szinkronúszók highlight kűrjében a budapesti vizes Európa-bajnokság szombati versenynapján a Duna Arénában.

A magyar csapat Barta Niké, Csilling Katalin, Farkas Linda, Gács Boglárka, Götz Lilien, Hatala Hanna, Hungler Szabina, Regényi Adelin, Rényi Luca, Szabó Anna összeállításban indult, és a retró korszakot idézve Bonnie Tyler Holding out for a hero című számára mutatta be gyakorlatát, amelyre 79,1000 pontot kapott. A válogatott először nyert érmet szinkronúszásban világversenyen.

A világbajnokságon 2019-ben debütáló highlightban 2 perc 30 másodpercük van a csapatoknak, hogy bemutassák gyakorlatukat, amelyekben sokkal inkább az akrobatikus, látványosabb, közönségszórakoztatóbb, kevésbé művészi elemek szerepelnek. Két éve a hetedik helyen végzett a magyar csapat a kvangdzsui vizes világbajnokságon. Akkor az Apáthy Anna, Dávid Janka, Di Franco Alice, Farkas Dóra, Gács Boglárka, Götz Lilien, Hungler Szabina, Kassai Kamilla, Szabó Anna, Teravágimov Virág összetételű alakulat 77,5667 pontot kapott a gyakorlatára, amivel csak a thaiföldieket tudta megelőzni a mezőnyből.

A világbajnoki címet 2019-ben Ukrajna legjobbjai érdemelték ki, akik a budapesti Eb-n favoritként nagy fölénnyel győztek, 95,3000 pontot gyűjtve. A vb-hez hasonlatosan a Duna Arénában is második fehéroroszok kűrje 86,5667 pontot ért.

A sporttörténelmi siker elérése után a csapatkapitány Rényi Luca nyilatkozott.

"Leírhatatlan az az érzés, amit most mindannyian átélünk, hogy érmesek lehetünk egy Európa-bajnokságon. Rengeteg munkát végeztünk, köszönet illet mindenkit, akik lehetővé tették, hogy a lezárások alatt is edzhessünk, mert ez rendkívül sokat jelentett ennek a csapatnak" - mondta. Hozzátette: a harmadik helyük értékét igazából a pontszám adja.

"Az kifejezetten magas a mi csapatunk szempontjából, ami nagyszerű visszajelzés és hatalmas lökést jelent a jövőre nézve. Nem szabad elfelejteni, hogy a lányok fele 2004-es vagy 2005-ös születésű, és vannak 2003-asok, azaz a többség még utánpótláskorú. Ha továbbra is együtt maradunk, a sok közös készülés folyamán eljuthatunk oda, hogy a csapatversenyben is komolyabb eredményeket érhetünk el a következő években" - nyilatkozta a csapatkapitány.



Eredmények:

Szinkronúszás, highlight kűr, Európa-bajnok:



Ukrajna (Mariana Alekszijiva, Vladiszlava Alekszijiva, Marta Fegyina, Veronika Hrisko, Anna Noszova, Katerina Reznik, Anasztaszija Szavcsuk, Alina Sinkarenko, Kszenia Szidorenko, Jelizaveta Jahno) 95,3000 pont

2. Fehéroroszország 86,5667

3. MAGYARORSZÁG (Barta Niké, Csilling Katalin, Farkas Linda, Gács Boglárka, Götz Lilien, Hatala Hanna, Hungler Szabina, Regényi Adelin, Rényi Luca, Szabó Anna) 79,1000

MTI