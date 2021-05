Kormányzati eredményekkel kampányolt Karácsony Nyírtasson

2021. május 15. 12:58

Karácsony Gergely a rövid imázsfilmjében bejelentkezett miniszterelnök-jelöltnek, és bemutatta szülőfaluja, Nyírtass szépségeit, amelyeket a Fidesz-kormány segítségével újítottak fel. A főpolgármester szövetségesei amikor hatalmon voltak, a falvak felszámolásának a gondolatával kacérkodtak.

Az Orbán-kormány negyvenmillió forinttal támogatta a Karácsony Gergely videójában bemutatott nyírtassi polgármesteri hivatal felújítását. Budapest főpolgármestere nem az általa vezetett főváros szépségeit mutatta be, hanem szülőfalujában, Nyírtasson forgatott kampányfilmet, melyben bejelentette, hogy jövőre is indul miniszterelnök-jelöltként a választásokon.

A imázsfilmben a 2019-ben teljesen megújult községháza többször is szerepel. Egy akkori híradás szerint a falu 2010 óta teljesen megújult.

A 2010-ben először polgármesterré választott Jenei Erzsébet akkor arról beszélt, hogy az ő álma az volt, hogy Nyírtass élhető településsé váljon. A 2019-ben Fidesz–KDNP-jelöltként újrázó polgármester elmondása szerint Nyírtass pár év alatt 88 millió forintra pályázott sikeresen. Hozzátette: „Községünk igyekszik úgy kihasználni adottságait, hogy a régmúlt elhibázott lépéseit egyengetve megőrzi falusi jellegét, békéjét, nyugalmát, meghittségét.”

A főpolgármester más tollával ékeskedett Nyírtasson Fotó: MTI/Mónus Márton

A polgármesteri hivatal átadóünnepségén Seszták Miklós (Fidesz–KDNP), a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy „Nyírtassra 2010 óta visszatértek a színek”. – Ha egy település egy irányba néz, a község lakói egy irányba tolják a szekeret, az a település mindig sikeres lesz – jelentette ki a politikus.

Úgy tűnik, a fideszes polgármester sikerét a baloldalon is értékelik, hiszen Karácsony Gergely is visszatért a teljesen megújult településre, hogy itt jelentkezzen be a baloldal miniszterelnök-jelöltjének. A budapesti főpolgármester mostani szövetségesei 2010 előtt, amikor hatalmon voltak, még a falvak felszámolásával kapcsolatban készítettek programokat.

Mihályi Péter, az SZDSZ korábbi háttérembere, a CEU vendégprofesszora 2006-ban egy kerekasztal-beszélgetésen arról beszélt, a falvakat meg kellene szüntetni: – Középkori hagyomány, miért kéne fenntartani? Egész Nyugat-Európában nincs falu. A magyar települések többsége háromszáz fősnél kisebb, életképtelen – fogalmazott akkoriban. Bruck Gábor, a Karácsony által díszpolgárrá avatott Demszky Gábor és az SZDSZ egykori tanácsadója még tavaly is arról beszélt, hogy a vidéki fideszes szavazó „azt mondja, hogy az én világom ez a falu. Ez a 300 ember, akit ismerek. Az én világom a kocsmától a templomig terjed. És nem érdekel, hogy mi van ezen kívül. Nem érdekel a szomszéd falu, a szomszéd város sem, és Brüsszelig egyáltalán nem látok el. Orbán tudja, hogy ha valaki ilyen szűken megélt világban él…”

MNO