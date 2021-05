Kiszelly: Valakik lefordították Karácsonynak Joe Biden szövegét magyarra

2021. május 15. 20:54

Valakik lefordították Karácsony Gergely számára Joe Biden szövegét magyarra – értékelte a főpolgármester miniszterelnök-jelölti bejelentkezését Kiszelly Zoltán. A Századvég politikai elemzések központjának igazgatója szerint Karácsony látható esetlensége, dadogása is az amerikai elnökére hasonlított, mint fogalmazott „ugyanaz a fékezett habzás, látványos félprofesszionalizmus”. A főpolgármester által bejelentett „99 mozgalom” is amerikai, a We are the 99 percent mintájára született, ami egyfajta Wall Street elleni lázadás volt – mutatott rá a politológus.

– Karácsonyék a globalizáció veszteseit akarják megszólítani úgy, hogy közben éppen a globalizáció nyerteseinek, Soros Györgynek és a hozzá hasonló spekulánsoknak, nagytőkéseknek akarják átadni az ország irányítását, azaz saját választóikat csapják be – mondta Kiszelly Zoltán.

Szerinte a főpolgármester ezzel áttétetelesen elismerte, hogy a baloldal nem tud nyerni, ezért akar egy olyan platformot teremteni, amelytől azt reméli, hogy a törzsgárdán túl is meg tudnak szólítani embereket.

Hangsúlyozta: Karácsony bejelentkezésével felállt a baloldali élmezőny, valamennyi pártnak van immár saját vagy támogatott jelöltje.

– A lózungokon túl azonban valódi program nincs és nem is lesz, a szereplőket kizárólag a hatalom akarása tartja össze. A jelöltek egyelőre ezért beszélnek csak a törzsszavazókhoz, hogy egyben tartsák a táborukat, illetve rávegyék őket az előválasztáson való részvételre. A buborékon belül zajlik a kampány – fogalmazott Kiszelly.

Szerinte ugyanakkor Karácsony bejelentkezésével kétszereplősre szűkült a versengés, rá és Dobrev Klárára. A többiek pedig a harmadik helyért küzdenek, ami ugyanakkor jó alkupozíciót jelent önmaguk és pártjaik számára a közös listán, ha valaki javára visszalépnek.

Kiszelly Zoltán összegzésképpen hangsúlyozta: Gyurcsány Ferencnek valójában nem a közös baloldali miniszterelnök-jelölt személye a lényeg, aki később akár lemondhat vagy akár megpuccsolhatják, mint Medgyessy Pétert, hanem a mandátumok többségének a megszerzése.

– Mivel mára kiderült, hogy sok egyéni választókerületben nem lesz valódi előválasztás, mert azok elosztásáról füstös, hátsó szobákban már megszülettek a háttéralkuk, a csalódott ellenzéki szavazók számára miniszerelnök-jelöltek versengését teszik a kirakatba – mondta a Századvég politikai elemzések központjának igazgatója.

