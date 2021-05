Vége a sikertörténetnek? Beindult a koronavírus Tajvanon

2021. május 16. 00:58

Világszerte pozitív példaként emlegették az elmúlt hónapokban Tajvan járványkezelési stratégiáját, ugyanis miközben szinte a világ összes országa kétségbeesett küzdelmet folytatott a koronavírus-járvány újabb és újabb hullámaival, addig a távol-keleti szigetországban hónapok teltek el anélkül, hogy akár egyetlen fertőzöttet is regisztráltak volna.

Úgy tűnik azonban, hogy a sikertörténetnek most vége: szombaton, a pandémia kezdete óta, a legmagasabb szintre emelték a korlátozásokat a fővárosban, Tajpejben, miután egy nap alatt 180 olyan fertőzöttet regisztráltak a hatóságok, akik lokálisan fertőződtek meg a vírussal.

Külföldről behurcolt esetek eddig is előfordultak a közel 24 milliós országban, de a rendkívül alapos és szigorú teszteléseknek és a kontaktkutatásnak köszönhetően a járvány lokális terjedését – mindeddig – sikerült teljes mértékben megakadályozni. A szombaton regisztrált magas esetszám ugyanakkor több mint a fele annak az összesen 344 esetnek, amelyet a járvány kitörése óta lokális fertőzöttként rögzítettek, ráadásul a 180-ból 132 esetben az alapos kontaktkutatás ellenére sem ismert a fertőzés forrása – írta a The New York Times. A tajvani miniszterelnök, Szú Ceng-Csang (Su Tseng-chang) más tisztviselőkkel összhangban szombaton biztosította a lakosságot arról, hogy a szigetországban rengeteg maszk és egyéb egészségügyi kellék áll rendelkezésre a járvány elleni küzdelemhez, felszólította ugyanakkor a lakosságot, hogy engedelmeskedjenek a hatóságoknak, és „védjék magukat, családjukat, az egész társadalmat és a hazájukat”.

A kormány az ország eddigi körülményeihez képest riasztó adatok láttán azonnal az eddigi kettesről hármasra emelte a korlátozások szintjét a négyes – teljes lezárást jelentő – skálán: ez tehát ugyan még mindig nem jelent kijárási tilalmat, de a beltéri összejövetelek ettől fogva öt főre, míg a kültéri programok tíz főre vannak korlátozva, a maszkhasználat nyilvános helyen kötelező, és számos iparág dolgozói is a munka felfüggesztésére kényszerültek. A szigetországban kizárólag az alapvető szükségleteket kielégítő szupermarketek maradnak nyitva a kórházak és a rendőrségek mellett. Az esküvőket és a temetéseket nem törölték, de a kormány megköveteli a résztvevők regisztrációját. Ezek a korlátozások május 28-ig a bejelentés szerint mindenképp érvényben maradnak.

A bejelentéstől számított néhány órán belül, helyszíni beszámolók szerint, a lakosok megrohamozták a szupermarketeket, annak ellenére is, hogy azok továbbra is a megszokott nyitvatartás szerint működnek.

Az egészségügyi minisztérium szombati tájékoztatása szerint négyes szintre csak abban az esetben emelik a járvány elleni intézkedéseket, amennyiben hét egymást követő napon száznál több fertőzöttet regisztrálnak. A helyiek mindenesetre rendkívül komolyan veszik a helyzetet, a Twitteren közzétett videók tanúsága szerint az esti órákra gyakorlatilag kiürült a város.

A szombaton regisztrált esetekkel együtt Tajvanon 1475-re nőtt a fertőzöttek száma a világjárvány kezdete óta, a koronavírusban elhunyt áldozatok száma pedig tizenkettő a Wordometers adatai szerint.

Tajvanon eddig még egyszer sem vezettek be kijárási tilalmat, de még csak drasztikus intézkedésekre sem volt szükség a járvány kordában tartásához. A szigetország tavaly az elsők között ismerte fel a koronavírusban rejlő fenyegetést, ezért először a Kínából, később pedig a járvány terjedésével a világ többi részéről érkezők beutazását is szigorúan korlátozták a hatóságok. A külföldről érkezőkre két hét elzárás vár, ami sokkal szigorúbb az itthon is bevett gyakorlatnak számító házi karanténnál, az esetleges fertőzötteket ugyanis egy erre a célra kialakított „karanténtaxi” szállítja egy, a járványügyi elzárásra kijelölt helyre, ahol két hétig hatósági megfigyelés alatt tartják.

A szigetország – Szingapúrhoz és Hongkonghoz hasonlóan – a korábbi keserű tapasztalatok miatt tudott ilyen hatékonyan és gyorsan reagálni a kínai Vuhan városából elinduló járványra. A 2002–2003-as SARS-járvány ugyanis több távol-keleti államot is a járványügyi terveik átgondolására sarkallt, így az új koronavírus érkezését már a világ egyik legmodernebb technikájával felvértezett járványstratégia várta.

MNO