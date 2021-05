Szél: „Karácsony köpönyegforgató dezertőrnek számít a pártban"

2021. május 16. 12:52

Facebookon jelentette be Karácsony Gergely, hogy elindul a baloldali előválasztáson, egy nappal azután, hogy saját pártja kérte fel a miniszterelnökjelölt-jelöltségre. A főpolgármester nem is olyan régen még azt állította, hogy nincs ilyen terve. A Fidesz szerint ez is a „Gyurcsány-show" része. Gyurcsány Ferenc a korábbi tanácsadóját is a „színpadra hívta". Az Alapjogokért Központ felmérése szerint a magyarok kétharmada nem szeretné, hogy Karácsony Gergely legyen az ország következő miniszterelnöke – hangzott el az M1 Híradójában.

Megtörtént, amire már mindenki számított – Karácsony Gergely hivatalosan is bejelentette, hogy elindul a baloldali miniszterelnök-jelöltet kereső előválasztáson. A Párbeszéd társelnöke – miután erre felkérést kapott pártjától is – a bejelentést szülőfalujában Nyírtasson tette meg. Így Jakab Péter, Fekete-Győr András, Márki-Zay Péter és Dobrev Klára mellett a főpolgármester is ringbe száll a jelöltségért.

„Meghallva sok ismerős és ismeretlen ember biztatását, és érezve a családom félő támogatását, itt a gyerekkorom színhelyén tudom kimondani azt, hogy miniszterelnök-jelöltként elindulok az ellenzéki előválasztáson" – jelentette be indulását a főpolgármester.

Karácsony Gergely az elmúlt hónapokban folyamatosan lebegtette, hogy vállalkozik-e a megméretésre.

Tavaly októberben még azt is állította: ő nem lesz a baloldal miniszterelnök-jelöltje.

„Egy porcikám sem kívánja ezt és inkább buzdítok más alkalmas jelölteket" – mondta akkor egy kérdésre.

Karácsony Gergelynek nem ez az első kettős beszéde, amire saját elvbarátai is többször utaltak eddigi politikai pályafutása során.

Sallai Róbert Benedek után Szél Bernadett, az LMP egykori társelnöke egy lapinterjúban azt mondta: Karácsony Gergely köpönyegforgató dezertőrnek számít a pártban, aki sok mindent mondott már és valójában nem a magyar politika megújításában érdekelt.

A Karácsony Gergely vezette Párbeszéd végül a 2014-es országgyűlési választáson is az MSZP-vel és Gyurcsány Ferenccel indult közös listán. Néhány hónappal később Karácsony Gergely elindult Zugló polgármesteri címéért, ahol a DK nem állított ellenjelöltet.

Karácsony Gergely a 2018-as országgyűlési választásokon az MSZP és a Párbeszéd közös jelöltje lett, annak ellenére, hogy korábban úgy nyilatkozott: jobban utálom a szocikat, mint a Fideszt.

Elemzők akkor arról beszéltek: Karácsony Gergely nem véletlenül lett az MSZP-miniszterelnök-jelöltje. A Párbeszéd politikusával ugyanis Gyurcsány Ferenc a szocialistákat akarta gyengíteni. A tagság azonban - sajtóhírek szerint - párton belül lázongott amiatt, hogy a Párbeszéd frontemberével a megszűnés felé száguldanak.

Karácsony Gergely miniszterelnök-jelöltsége végül a parlamentből való kiesés közelébe sodorta az MSZP-t, a zuglói polgármester pedig visszatért a 14. kerület élére. Majd innen lett a baloldali pártok, köztük a DK támogatásával főpolgármester. A történelem azonban most ismétli önmagát.

Elérkeztünk a Gyurcsány-show újabb állomásához

„Folytatódik a Gyurcsány-show, amelyet az egykori miniszterelnök rendez” – utalt az ellenzéki elnökválasztásra a Fidesz kommunikációs igazgatója a közösségi oldalra feltöltött videóban.

Hollik István azt mondta: Karácsony Gergely már bizonyította hűségét, ezért Gyurcsány Ferenc most őt is színpadra hívta.

„A rendező, Gyurcsány Ferenc már korábban színpadra hívta a DK ifjúsági szervezetének, a Momentumnak az elnökét, Fekete-Győr Nemtudom Andrást, Jakab Pétert, akire a bohóc szerepét bízta, feleségét, Dobrev Klárát. Most pedig az angolul nem beszélő extanácsadóját, Karácsony Gergelyt is. Ráadásul a főpolgármester már bizonyította hűségét, hiszen Gyurcsány összes emberének talált valamilyen kifizetőhelyet Budapest vezetésében” – mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Hollik István arról is beszélt: az előválasztás csupán egy showműsor, ezért szerinte borítékolható, hogya végső győztes Gyurcsány Ferenc lesz.

