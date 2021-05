Eltörlik a Kolumbusz napot New York állami iskoláiban

2021. május 16. 14:21

A New York-i oktatási minisztérium bejelentette, hogy az állami iskolákban a következő tanévtől nem ünneplik, és nem ismerik el a Kolumbusz napot, helyette bennszülöttek napját fognak tartani, megmutatva, hogy kik voltak az amerikai kontinens első lakói – írja a V4NA Hírügynökség.

A Kolumbusz napot az utóbbi időben elkezdték felülvizsgálni, mivel egyes csoportok véleménye szerint, az ünnepnap sérti az amerikai őslakosokat, akiket Kolumbusz és az európai gyarmatosító hatalmak megérkezése után betegségek és erőszakhullám tizedelt meg.

A Not the Bee hírportál rámutat, a modern progresszivizmus és a multikulturalizmust támogató csoportok szerint Kolumbuszt nemhogy nemzeti hősnek nem lehet nevezni, hanem egyenesen bűnösnek tartják abban, hogy közre játszott az amerikai őslakosság kiirtásában.

A változtatást, amelyet a város polgármesterének tudta nélkül hajtottak végre, elítélték a megválasztott tisztségviselők, köztük Diane Savino és Joe Addabbo demokrata állami szenátorok is, akik azt állították, hogy a változtatás szörnyen rossz szolgálatot tesz majd. Még New York liberális polgármestere Bill de Blasio szerint is támogatni kell a kompromisszumot annak érdekében, hogy megvalósulhasson a békés egymás mellett élés. „Az ünnepnapot meg kell tisztelnünk azzal, hogy elismerjük az összes olasz származású amerikai hozzájárulását a társadalomhoz, így természetesen a napot nem kellett volna önkényesen megváltoztatni, inkább mindkét ünnepet egyenrangúan kellene kezelni” – mondta de Blasio.

A demokrata párti polgármester, aki gyakran beszél saját olasz örökségéről, azt mondta, hogy sem vele, sem pedig Meisha Porter iskolakancellárral nem konzultáltak az ünnepnap megváltoztatásáról.

A Kolumbusz nap eltörlése, nem önálló eset, Philadelphia polgármestere tavaly bejelentette, hogy elbontják a város Kolumbusz szobrait, és megszüntetik a neki szentelt ünnepnapot.

