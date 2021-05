Az esernyőt ma semmiképp ne hagyja otthon

2021. május 17. 09:32

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja)

Az éjszakai, hajnali óráktól egy délnyugat felől vonuló csapadékzónához társulva több helyen várható 15-20 millimétert elérő eső. Kiemelten a Dunántúli-középhegységben, Pest és Nógrád megyékben helyenként 30 milliméter körüli összeg is eshet. Az eső, zápor mellett zivatar sem kizárt – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.

Délután már szakadozni, vékonyodni kezd a felhőzet nyugat felől, és a csapadék is egyre inkább az északkeleti tájakra korlátozódik, kisebb záporok azonban még lehetnek nyugaton is.

Az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon, majd délutánra a középső országrészben is több helyen viharossá fokozódik. Délután az országban többfelé kell zivatarok kialakulására számítani, a Dél-Alföldön heves zivatar is előfordulhat. A legintenzívebb gócokat rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadék, kisméretű jégeső és viharos (60-70 kilométer/óra) széllökés is kísérheti. Estére a zivataros csapadékgócok a keleti, északkeleti országrészre korlátozódhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos északi részeken pár fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő.

