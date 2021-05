Dömötör Csaba Gyurcsánynak: Önök irányítják valójában Budapestet

2021. május 17. 16:58

– A politikusok a következő választásokra gondolnak, az államférfiak meg a következő nemzedékre – kezdte elmélkedését Gyurcsány Ferenc, a DK vezére napirend előtti felszólalásában, hozzátéve: államférfit nem lát a kormány oldalán, de nem akar megsérteni senkit. – Vannak olyanok, akik nem tudnak szót emelni magukért: akik meg sem születtek, vagy nincs képviseleti joguk – állította a szórakozott pártelnök, aki megjegyezte: a kormány „ellopja a következő generáció jövőjét”. – Igazam van-e, amikor azokért szólok, akiknek ki kell fizetni a nyugdíjukat? Azokért is szeretnék szólni, akiknek lehetősége sem lesz állami földekhez hozzájutni, mert Mészáros Lőrincnek több földje van, mint az Eszterházyaknak – hangoztatta a pártelnök, majd kitért a felsőoktatási modellváltásra is. – Azokhoz szólok, akik nem tudnak Magyarország legjobb egyetemére járni, ugyanis az önök kormányzása miatt az egyetemi önállóság is megszűnik – mondta a DK vezére, aki ezzel zárta felszólalását a kormánynak címezve: – Morálisan, történelmileg és politikailag vereséget fognak szenvedni.

– Az, hogy ki lehet államférfi és ki nem, azt nem ön fogja eldönteni – jelentette ki a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Dömötör Csaba Gyurcsánynak címezve felvetette a kérdést: – Miért nem gondoltak a következő generációra, amikor az államadósság mértékét nyolcvan százalékra növelték.

Ha önökön múlt volna, a vállalatok nagy része külföldi tulajdonban lenne – jelezte az államtitkár, aki emlékeztetett arra, hogy a fiatalok a jövő évben adómentességet kapnak, és a kormány visszaadta a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldal elvett. – Mi az a teljesítmény, ami méltóvá tenné Karácsony Gergelyt a kormányzati szerepre?

Ehelyett kesergést, rinyálást hallottunk tőle érdemi munka helyett – mutatott rá a képviselő, utalva arra, hogy a főpolgármester szombaton bejelentette, elindul miniszterelnök-jelöltként a baloldali előválasztáson.

– Minden nyugdíjasnak fűtéstámogatást ígértek: nem kapták meg; zöldterületeket ígértek Budapesten, de ehelyett csak nagyobb dugót okoztak – mondta az államtitkár, majd közölte: a kormány egyetlen percig nem gondolja, hogy Karácsony Gergely önálló jelölt lenne, pláne egy egyszázalékos párt vezetőjeként. – Önök azok, akik valójában irányítják Budapestet – közölte az államtitkár, aki idézte Gréczy Zsoltot, a DK politikusát, aki szerint „Gyurcsány nélkül nem lehet győzni. Senkinek. Aki mögött ott áll Gyurcsány, az győzhet.”

– Szlogenjük, a 99 kontra egy valójában 99 százalék Gyurcsány, egy százalék Karácsonyt jelenti. Olyan tömény koktél ez, amit nem engedhet meg magának az ország sem most, sem egy év múlva – tette hozzá Dömötör Csaba.

MNO