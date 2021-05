Biden: az Egyesült Államok összesen 80 millió adag vakcinát oszt szét világszerte

2021. május 17. 21:55

Az Egyesült Államok összesen 80 millió adag vakcinát oszt szét világszerte a következő hat hétben. Ez az Amerikában június végéig előállított oltások 13 százaléka - jelentette be Joe Biden amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban.

"Ma újabb lépést teszünk a világ megsegítésére" - fogalmazott az elnök. Hozzátette, hogy mindaddig az Egyesült Államok sem lesz biztonságban, amíg a világ más országaiban nem sikerül ellenőrzés alatt tartani a járványt. "Egyetlen óceán sem elég széles, egyetlen fal sem olyan magas, hogy mi is biztonságban lehessünk" - mondta az elnök.

Biden kifejtette: a külföldre küldendő 80 millió adag tartalmazza az Egyesült Államokban gyártott 60 milliónyi AstraZeneca vakcinát - amelynek külföldi adományozását már korábban bejelentették -, valamint összesen 20 millió adagot a többi oltásból, vagyis a Pfizer/BioNTech, a Moderna és a Johnson&Johnson gyógyszergyártók oltásait. Az AstraZeneca forgalmazását az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerfelügyeletének (FDA) még jóvá kell hagynia.

Ez lesz az első alkalom, hogy az Egyesült Államok belföldi felhasználásra engedélyezett vakcinát szállít külföldre.

"A tengerentúlon új vírusváltozatok jelenhetnek meg, amelyek nagyobb kockázatnak tehetnek ki minket is. Segítenünk kell a betegség elleni küzdelmet szerte a világon, hogy biztonságban maradhassunk itthon. Ez a helyes dolog. Ez az okos dolog. Ez az erős dolog" - fogalmazott az elnök. Azt is kiemelte, hogy ezzel a felajánlással az Egyesült Államok lesz az az ország, amely a legtöbb vakcinát osztotta meg világszerte, megelőzve Kínát és Oroszországot is.

"Nem azért osztjuk meg vakcináinkat a többi országgal, hogy szívességet kérjünk cserében, hanem mert célunk a világjárvány felszámolása" - szögezte le Biden. "Miként a II. világháború idején Amerika volt a demokráciáért folytatott küzdelemben a fegyverraktár, úgy most nemzetünk a Covid-19 világjárványa elleni küzdelem oltóanyag-raktárja lesz" - hangoztatta.

Az elnök azt is elmondta: az amerikai vakcinák globális terjesztésének koordinálásával Jeff Zients-et, a Fehér Ház Covid-19 munkacsoportjának vezetőjét bízta meg. Nem részletezte azonban, hogy Washington mely országokba szállt majd oltóanyagokat.

Biden azt is bejelentette, hogy az amerikai felnőttek 60 százaléka megkapta legalább az egyik oltását. "Kevesebb, mint négy hónap alatt alig 6 százalékáról 60 százalékra növeltük a legalább egy oltást kapott felnőtt amerikaiak lélekszámát" - - mondta az elnök. Kiemelte: a világjárvány kezdete óta most először mind az 50 tagállamban csökkent a koronavírus okozta Covid-19-ben megbetegedettek száma, a koronavírushoz köthető halálesetek aránya pedig 81 százalékkal esett vissza. "Nem ígérhetem meg, hogy ez így folytatódik. Tudjuk, hogy lesznek előrelépések és visszaesések és tudjuk, hogy előfordulhatnak a járvány újabb hullámai is" - fogalmazott az elnök.

MTI