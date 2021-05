Felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap, szórványos zápor kialakulhat

2021. május 18. 08:55

Kedden már napos időszakok is várhatók. A hét további részében is marad a hűvös, csapadékos időjárás. Szerdán délnyugat felől egy mediterrán ciklon érkezik és ez okoz majd szerdán, csütörtökön többfelé esőt, záport, zivatart. A hét végén pedig már egy hullámzó hidegfront vonul át felettünk, emiatt a pünkösdi ünnepek alatt sem számíthatunk jelentős melegedésre, folytatódik a hűvös, felhős idő többfelé esővel, záporral.

Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig. ma továbbra is az északkeleti megyékben lesz felhős, esős az idő, de napközben errefelé is egyre kevesebb helyen fog esni. Másutt a felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap. A délnyugati, nyugati megyékben késő délutántól, estétől már megnövekedhet erősebben is a felhőzet, és ott szórványosan zápor, zivatar is kialakulhat. Az északnyugati, nyugati szél megerősödik, többfelé lehetnek viharos erejű széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 fok között alakul, de az északkeleti tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb is lehet. Késő estére 10 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet.

met.hu