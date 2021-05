Koronavírus - ITM: május 31-ig igényelhető az ágazati bértámogatás

2021. május 18. 11:07

Május 31-ig igényelhető az ágazati bértámogatás; visszamenőleg, akár tavaly novemberig beadhatják a pályázati kérelmet a munkahelyek megtartását szolgáló állami segítségre a nehéz helyzetbe került szektorok vállalkozásai - hívta fel a figyelmet az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán kedden.

Bodó Sándor elmondta: az ágazati bértámogatás keretében a bérek 50 százaléka, maximum 251 100 forint kapható.



Az államtitkár kiemelte, hogy érvényben van a kutatás-fejlesztés-innováció területén dolgozók után igényelhető támogatási forma is.



Mint mondta, a magasan képzett kutató mérnökök munkahelyét közvetlenül talán nem fenyegette veszély, de indirekt módon igen, mert azt tapasztalták, hogy a külföldi cégek részéről erőteljes a csábítás. Ezeket a jól felkészült szakembereket itthon kell tartani a magyar cégeknél, ezért a kutatás-fejlesztés-innováció területén dolgozók esetében három hónapig, havi 320 ezer forintot biztosítanak - mutatott rá.



Bodó Sándor jelezte, hogy munkahelyeket teremtő támogatást is igényelhetnek a vállalkozások. A legnehezebb helyzetben lévők, a 25 év alatti és az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók alkalmazása esetén öt hónapig, havi 100 ezer forintos támogatás igényelhető.



Az államtitkár ismertette: a koronavírus-járvány első hullámában mintegy 260 ezer embernek segítettek a bértámogatási csomaggal. Jelenleg mintegy 200 ezernél járnak, de ez nem a végső szám, mert az ágazati bértámogatást ebben a hónapban még lehet igényelni, a vállalkozások munkaerő-támogatása pedig még tartósan igényelhető - hangsúlyozta. Hozzátette: eddig mintegy 460 ezren kaptak direkt támogatást.



Az ITM államtitkára kitért arra is, hogy a direkt támogatások mellett a Pénzügyminisztérium vagy a Külgazdasági és Külügyminisztérium kezelt beruházásokat támogató forrásokat, azok esetében a fejlesztések eredményeként őriztek meg vagy hoztak létre munkahelyeket.



MTI