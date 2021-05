Novák: az Idősek Tanácsának tagjai oltásra biztatnak mindenkit

2021. május 18. 12:12

Az Idősek Tanácsának tagjai oltásra biztatnak mindenkit, különösen azt a 300 ezer 65 év feletti embert, aki még nem regisztrált a védőoltásra - mondta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter, a testület alelnöke és Müller Cecília országos tisztifőorvos a tanács keddi budapesti ülése után a közmédiának.

Novák Katalin hangsúlyozta, az idősek azzal tehetik a legtöbbet saját egészségükért, életükért és családjukért, ha regisztrálnak és beoltatják magukat. A kormány ehhez kész minden segítséget megadni.



Hozzátette: Magyarország nemzetközi összehasonlításban élen jár az átoltottságban, és Európában egyedülálló módon hatféle vakcina közül lehet választani.



Az ülés másik témája tájékoztatása szerint a nyugdíjkorrekció volt, amelyet a kormány idén előrehozott, így azt ősz helyett június elejétől fizetik ki. A tervezett és a tényleges infláció közötti 0,6 százalékpontos különbözet kifizetése 2,5 millió nyugdíjast, illetve nyugdíjszerű ellátásra jogosultat érint, és összességében 26 milliárd forintot jelent - ismertette Novák Katalin.



Emlékeztetett: a kormány korábban ígéretet tett arra, hogy megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét, és ha a tervezettnél magasabb az infláció, korrekcióként kifizetik a különbséget.



Müller Cecília azt mondta, az ülésen arról számolt be, hogy "minden járványügyi adat kedvező" és ez alapvetően azoknak köszönhető, akik beoltatták magukat.



A tisztifőorvos az oltást a járvány legfontosabb megelőzési eszközének mondta, hozzátéve, Magyarországon a védőoltási rendszernek nagy múltja, hagyományai vannak, és már tizenkétféle betegség ellen védekeznek.



Arra hívta fel a figyelmet, hogy az idősek kiemelten veszélyeztetettek minden fertőző betegséggel szemben, különösen a pandémia idején. Bármelyik vakcina hatásos és biztonságos, "bölcs döntések születtek, amikor ekkora vakcinaarzenált rendelkezésre bocsátottunk Magyarországon, vakcinabőség van" - hangoztatta.



Müller Cecília szerint az egyéni védettség növeli a társadalmi védettséget, ezért az idősebbek érdekében is erkölcsi kötelességnek nevezte az oltások beadatását.



Novák Katalintól és az Idősek Tanácsától "gyakorlati tanácsokat", segítséget kért arra - mondta -, hogyan érjék el azokat, akik még haboznak, vagy akiknek valamiért nehezebb megoldaniuk a regisztrációt az oltásra. Megismételte, nagyon fontos, hogy mindenki elmenjen a második oltásra is, mert így lehet megtartani a védettséget és elkerülni a negyedik hullámot.



Bene Ildikó, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese, az Idősek Tanácsának tagja is a regisztrációra, a védőoltások beadatására szólított fel mindenkit és arra figyelmeztetett, "muszáj" a második oltás lehetőségét is igénybe venni



Azt mondta, az Idősek Tanácsa tagjai nagyon köszönik az egészségügyben és a védekezésben dolgozóknak, hogy "a feladatukat a maximumon túl is" ellátták.



MTI