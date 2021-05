Emlékbélyeg is népszerűsíti az Európa Tanács magyar elnökségét

2021. május 18. 12:22

Emlékbélyeg is népszerűsíti az Európa Tanács (ET) májustól fél éven át tartó magyar elnökségét, melynek kitűzött prioritásai a nemzeti kisebbségek hatékony védelme, a jövő nemzedék, a vallásközi párbeszéd és a környezetügy támogatása, valamint felkészülés a jövő kihívásaira.

Az Európa Tanács magyar elnöksége alkalmából kibocsájtott emlékbélyeg elsőnapi bélyegzővel a Külgazdasági és Külügyminisztériumban a bemutató napján, 2021. május 18-án. Magyarország május és november között látja el az ET elnökségét. MTI/Szigetváry Zsolt

Az 1949-ben alakult ET egy olyan páneurópai szervezet, amelynek elsődleges célja, hogy az emberi jogok, a demokrácia és a kisebbségek védelme terén előrevigye az európai gondolkodást - emlékeztetett az emlékbélyeg kibocsátása alkalmából kedden Budapesten megtartott sajtótájékoztatón a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) biztonságpolitikáért felelős államtitkára.



Sztáray Péter felidézte: az Európa Tanács volt az első olyan jelentős páneurópai szervezet, amelyhez Magyarország a berlini fal leomlását követően - a régióból elsőként, már 1990-ben - csatlakozott.



Május és november között Magyarország immár második alkalommal látja el az ET elnökségét; a magyar elnökség legfőbb prioritásai a nemzeti kisebbségek jogainak fejlesztése, a fiatal generáció érdekeinek képviselete, a vallásközi párbeszéd, a jövő kihívásai, például a kiberbűnözés elleni küzdelem, valamint a környezetvédelem lesznek - hangsúlyozta.



Sztáray Péter elmondása szerint magyar kárpitművészek is készülnek egy monumentális gobelinnel, amelyet a magyar ET-elnökség végeztével fognak elhelyezni a tanács valamelyik épületében.



Az emlékbélyeg mellett számos kulturális program, többek között kiállítások és koncertek hívják fel a figyelmet a magyar elnökségre - közölte.



Az Elekes Attila André tervezőművész által tervezett emlékbélyeg fő motívuma a magyar ET elnökség hivatalos logója, amelyet a KKM megrendelésére készült, European Universum című kárpit részletei kereteznek. Az alkalmi borítékon a teljes kárpit látható, Európa éjszakai műholdképével a középpontban, melyet a klasszikus építészethez visszanyúló, festett mennyezeti kazettákat idéző szimbólumok egészítenek ki.



Az 50 ezer példányban kibocsátott bélyeg 570 forint névértékű, így használatával Európába is feladhatók küldemények - mondta el Hegmanné Nemes Sára.

MTI