Genfi tenisztorna - Fucsovics nagy küzdelem után a 16 között

2021. május 18. 14:28

Fucsovics Márton két szoros szettben jobbnak bizonyult a svájci Henri Laaksonennél a 481 ezer euró (170 millió forint) összdíjazású genfi salakpályás férfi tenisztorna keddi első fordulójában, ezzel bejutott a legjobb 16 közé.

A magyar teniszcsillag – afp

A viadal eredményközlője alapján a mérkőzés a világranglistán 44. Fucsovics elbukott szervajátékával kezdődött, de a magyar játékos nullára megnyert gémmel azonnal visszabrékelt. Ezt követően újabb adogatójátékot vett el a selejtezőből főtáblára került hazai ellenfelétől (150.), amellyel 4:1-re meglépett. A folytatás azonban nem alakult ilyen simán: Laaksonen is hozta a második bréket, és 4:4-nél utolérte magyar ellenfelét. Fucsovics visszaszerezte a vezetést - szervagémjében pontot sem engedélyezett svájci riválisának -, majd játszmát érő bréklabdához is jutott, amelyet azonban nem tudott kihasználni. Nem úgy, mint 6:5-ös előnyénél a következő brék- és játszmalabdáját.



A második szett elején mindketten hozták saját szervagémjüket, majd Fucsovics 3:2-es vezetése után sorozatban négy brék követett. Laaksonen egyenlítését követően a végjátéknak ezúttal is 5:5-ről vágtak neki a felek, és nagy küzdelem végén ismét a magyar bizonyult jobbnak, aki újabb bréklabdával zárta le a mérkőzést, amely 1 óra 50 percig tartott.



Fucsovics nyolcaddöntős ellenfele a 32 éves horvát Marin Cilic (46.) vagy a 19 éves svájci Dominic Stephan Stricker (419.) lesz, utána pedig az első helyen kiemelt világklasszis, Roger Federer (8.) következhet a negyeddöntőben.



Eredmény, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Fucsovics Márton-Henri Laaksonen (svájci) 7:5, 7:5

MTI