Volner Párt: Karácsony képében térne vissza a gyurcsányi politika

2021. május 18. 14:42

Karácsony Gergely képében térne vissza a Gyurcsány-korszak, ha a baloldal nyerne a 2022-es országgyűlési választáson - jelentette ki a Volner Párt elnöke kedden sajtótájékoztatón Budapesten.

Azt mondta, Karácsony Gergely főpolgármesterről "régóta tudjuk", hogy Gyurcsány Ferenc DK-elnök embere - közölte Volner János, aki szerint a baloldal a fővárosi receptet szeretné követni, és országosan is visszahozná Gyurcsány Ferenc embereit, ugyanúgy ahogy Budapesten is történt.



A baloldali politikusok arra készülnek, hogy Karácsony Gergellyel az egész országra visszahozzák a Gyurcsány-korszakot, azokat a hazug politikusokat, akik korrupt, magyarellenes politikájuk miatt egyszer már megbuktak - értékelt.



Volner János szerint "kamu" a baloldali előválasztás, mert előre eldöntötte Gyurcsány Ferenc hogy a baloldali tömbön belül Karácsony Gergely lesz a befutó. Erre utal, hogy az uniós helyreállítási alap felhasználására a baloldali politikusok közül egyedül Karácsony Gergely készített tervet és hogy a "többi kamujelölt" lelkesen üdvözölte Karácsony Gergely indulását, illetve valamennyien biztosították Karácsonyt arról, hogy bármikor hajlandóak visszalépni a javára - sorolta.



A Volner Párt arra számít, hogy az előválasztás első fordulója után Gyurcsány Ferenc jelöltje, vagyis Karácsony Gergely javára sorban visszalépnek a baloldali politikusok - fűzte hozzá.



A továbbiakban úgy vélekedett, hogy Karácsony Gergely bebizonyította szociális érzéketlenségét is, mert a bérlakások építésére vonatkozó ígéretével szemben a baloldali polgármesterek Budapest szerte eladják a szociálisan rászoruló emberek számára fenntartott önkormányzati bérlakásokat.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy szerinte Karácsony Gergely emberek élete árán spórolt akkor, amikor a pandémia kezdetén ritkította a budapesti tömegközlekedési járatokat, fertőzési gócpontokat hozva létre a túlzsúfolt járműveken.



"A Volner Párt elszánt annak érdekében, hogy megakadályozza Gyurcsány Ferenc Karácsony Gergely képében történő visszatérését" - jelentette ki a pártelnök.



MTI