Uniós biztos: Marokkónak blokkolnia kell a Ceutába özönlő migránsáradatot

2021. május 18. 14:56

Marokkónak fel kell tartóztatnia a Spanyolországhoz tartozó észak-afrikai exklávé, Ceuta területére illegálisan érkező migránsáradatot - jelentette ki Ylva Johansson az Európai Bizottság belügyekért felelős biztosa az Európai Parlament (EP) plenáris ülésének, a Földközi-tengeren a közelmúltban történt halálesetekről és tengeri mentésekről szóló vitájában kedden.

Felhívta a figyelmet, hogy az észak-afrikai exklávéba érkező migránsok száma aggasztó méreteket öltött, nagy számban vannak közöttük kísérő nélkül utazó kiskorúak is.



Hangsúlyozta: meg kell akadályozni, hogy az Európába bevándorolni kívánók kockázatos tengeri útvonalan induljanak el, azonban, ha ez már megtörtént, mindent meg kell tenni az életek megmentéséért, továbbá az uniós tagállamoknak szolidaritást kell vállalnia a migrációs nyomásnak kitett országgokkal, és meg kell könnyíteniük a migránsok áthelyezését.



"Erkölcsi kötelességünk az emberélet védelme, az EU-nak politikai felelőssége van ebben" - húzta alá.



Rámutatott arra is, hogy nemcsak az EU-nak, de a kibocsátó és a tranzit országoknak is fel kell lépniük a gyilkos embercsempész hálózatok ellen, "amelyek ipari mértékben használják ki a legrászorulóbbakat és hamis ígértekkel csalják őket csapdába." Mint mondta az embercsempészek több ezer eurót elkérnek szolgáltatásaikért, majd gumicsónakokba tuszkolják az embereket, gyakran fizikai bántalmazást alkalmazva, hogy aztán sorsukra hagyják őket. Hozzátette, hogy február vége óta 600-an haltak meg a tengeren míg az embercsempészek évente legalább 200 millió euró profitra tesznek szert.

"Az európai rendvédelmi szervek több embercsempészt letartóztattak, de ennél többet kell tennünk, például együtt kell működnünk a kibocsátó és tranzitországokkal a bűnszervezetek felszámolása éredkében, és hatékony határigazgatási rendszereket kell kiépítenünk"- jelentette ki.



Hozzátette, hogy a harmadik országbeli fiatalok számára saját hazájukban kell gazdasági lehetőségeket teremteni, ugyanakkor a tehetséges, magasan képzett munkaerő számára, legális bevándorlási csatornákat kell kiépíteni.



Hidvéghi Balázs a Fidesz EP-képviselője felszólalásában hangsúlyozta: hat éve tart már a migránsválság, ám az EU még mindig ugyanazokat hibákat követi el annak kezelésével kapcsolatban. Mint mondta, a válságot nem lehet megoldani egy teljesen új módszertan bevezetése nélkül. Kiemelte, hogy "a szentimentalizmus nem oldja meg a problémát, inkább egyszer és mindenkorra világossá kell tenni, hogy az EU nem tűri el az illegális bevándorlást, sem a tengeren sem a szárazföldön."



"A menekültkérelmekről még a határátlépés elött kell döntenie az illetékes hatóságoknak, ugyanakkor azonnal vissza kell küldeni azokat, akik nem jogosultak a védelemre" - jelentette ki.



Hozzátette: hogy meg kell állítani azokat a civil szervezeteket, amelyek együttműködnek az embercsempészekkel, tevékenységeiket nem szabad bátorítani. Minden meg kell tenni annak érdekében, hogy az illegális migránsokkal teli hajók ne hagyhassák el Afrika partjait. "Helyileg kell segíteni ott, ahol szükség van rá, nem pedig Európába importálni a problémát" - húzta alá a képviselő.

MTI