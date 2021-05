Sok csapadék a Dél-Dunántúlon; viharos, de enyhülő szél

2021. május 18. 16:53

Várható időjárás szerda estig: kedd délután továbbra is az északkeleti megyékben lesz felhős, esős az idő, de napközben errefelé is egyre kevesebb helyen fog esni. Másutt a gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap, néhány helyen futó zápor kialakulhat.

A délnyugati, nyugati megyékben késő délutántól, estétől már megnövekedhet erősebben is a felhőzet, és ott zápor, zivatar is kialakulhat. Éjszaka délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a Dunántúlon egyre többfelé ered el az eső. Napközben a keleti, északkeleti tájakon is egyre több lesz majd a felhő, de ott eleinte még több órát süthet a nap. Többfelé várható eső, zápor, északkeleten zivatarok is lehetnek.

A legtöbb csapadék a Dél-Dunántúlon várható. Az északnyugati, nyugati szél kedden erős, többfelé viharos lesz, szerdán már csak a Dunántúlon lehetnek néhol erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 12 fok között valószínű, északkeleten az alacsonyabb értékekkel.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 13 és 21 fok között alakul, keleten lesz az enyhébb, délnyugaton a hűvösebb idő.

MTI