Leváltotta az ukrán parlament az egészségügyi minisztert

2021. május 18. 20:03

Menesztette posztjáról az ukrán parlament kedden Makszim Sztepanov egészségügyi minisztert.

Sztepanov – life.karpat.in.ua

A miniszter leváltásáról szóló előterjesztést, amelyet Denisz Smihal miniszterelnök nyújtott be, 292 képviselő támogatta a 450 fős törvényhozásban. A kormányfő a parlamenti ülésen felszólalva a tárcavezető menesztésének fő indokaként a koronavírus elleni oltási kampány és az oltóanyagok Ukrajnába szállításának lassúságát hozta fel.



Sztepanov beszédében megjegyezte, hogy ő maga sem volt elégedett az oltási kampány ütemével, de úgy véli, hogy "az oltásellenesek ellenállása és a politikusok destruktív kritikája ellenére" csapata mindent tőle telhetőt megtett.



A miniszter úgy vélekedett, hogy az oltási kampányok az egész világon kudarcot vallottak. Sztepanov kijelentette, hogy neki világos terve van a pandémia legyőzésének és a hatékony ukrán orvoslás kiépítésének módjáról. A parlamenti frakciók és csoportok többsége viszont élesen bírálta a tárca vezetőjének eddigi tevékenységét a koronavírus elleni küzdelem terén.



Az UNIAN ukrán hírügynökség emlékeztetett ara, hogy Sztepanov várható leváltásáról már tavaly ősszel keringtek szóbeszédek.



Sztepanov 2020. március 30-tól töltötte be az egészségügyi miniszteri posztot, előtte 2017 januárjától 2019. április 10-ig Odessza megye kormányzója volt.



David Arahamija, az elnök mögött álló Nép Szolgája párt frakcióvezetője a napokban szivárogtatta ki, hogy Sztepanov utóda a miniszteri poszton jelenlegi helyettese, Viktor Ljasko országos tisztifőorvos lehet.



Az ukrán parlament keddi ülésén menesztett még két tárcavezetőt: Ihor Petrasko gazdasági és Vladiszlav Kriklij infrastrukturális minisztert. Mindketten maguk nyújtották be lemondásukat.

MTI